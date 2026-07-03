Cómo sacar partido a la nueva dirección de e-mail de MyPublicInbox protegida con Tempos
En MyPublicInbox la comunicación de valor entre los usuarios es la clave. Conseguir que los mensajes enviados con apreciación del valor del tiempo del receptor - pagados con Tempos - y los que son oportunidades profesionales para los Perfiles Públicos, como entrevistas, conferencias, oportunidades laborales, o demás servicios que se van incorporando en la plataforma, lleguen al buzón es lo que nos hace trabajar. Reducir el ruido y aumentar el valor. Son las dos consignas con las que se construye MyPublicInbox.
En la última actualización de la plataforma hemos metido dos grandes mejoras, que hemos tenido en pruebas durante estas semanas. La primera de ella es la de asociar una dirección de e-mail al buzón público de los perfiles públicos de la plataforma que permite un funcionamiento similar al de la plataforma pero, en lugar de ir vía web o vía app, se puede hacer vía correo electrónico.
Cada Perfil Público está ahora accesible vía una dirección de e-mail construida sobre el domino mypublicinbox.email, que es totalmente funcional, y se puede utilizar en cualquier plataforma que solicite el correo electrónico o en cualquier red social. En mi caso, como podéis ver arriba es chemaalonso@mypublicinbox.email.
Esta dirección, bien puede ser la que vendan las plataformas de Data Enrich, que no hay ningún problema con ello. Si cualquiera usa esa dirección de e-mail para enviar un mensaje, podrá hacerlo perfectamente. Pero el sistema responde de manera automática con el proceso de envío con Tempos.
Cuando el remitente quiera enviar el mensaje final al buzón, se irá a la web de uso de Tempos de MyPublicInbox, pero además, si no quiere sacarse una cuenta de MyPublicInbox, podrá hacerlo vía usuario invitado - desde su dirección de e-mail de origen -, pero comprando los Tempos ad-hoc.
Pero no sólo eso. Ahora, si tu quieres, puedes tener listas blancas de direcciones de correo electrónico permitidas para que entren sin coste de Tempos vía e-mail en tu buzón, de tal manera que si vas a un hotel, o un evento, o a un sitio donde te piden los datos de dirección de e-mail y tú no quieres que te manden mensajes publicitarios, pues usas tu dirección de e-mail @mypublicinbox.email y listo. Y si quieres recibirlos, pues añades el domino de esa empresa en la lista blanca.
Y si el mensaje cumple con tus normas, pues entonces entrará en tu buzón sin ningún coste de Tempos para nadie. Es tu decisión de valor, y si para un Perfil Público tiene valor esa comunicación, la plataforma lo permite configurar.
Hemos bloqueado los dominios generalistas, por ahora, que habilitar un Gmail o un Hotmail, u otros dominos, es abrir la caja de Pandora a phishers, spammers, scammers, y demás gente de mal vivir en el mundo de las ciberestafas, así que si lo intentas, te saldrá una alerta.
Cuando llegue un mensaje, entonces aparecerá dentro de tu buzón como una Oportunidad, y podrás entrenar el algoritmo con si tiene o no valor para ti ese mensaje. ¿Por qué eso? Pues porque hemos añadido otra opción que está en pruebas, que es el filtrado de oportunidades.
Figura 8: Cuando entre el correo entrará como Oportunidad sin Tempos.
(en este caso la aceptación desde un congreso de nuestro último paper)
En este caso, si llega algún mensaje de alguien que la plataforma identifica en tu buzón como una oportunidad profesional como las que tienes en la plataforma, puede ser que el mensaje entre en tu buzón. Estos mensajes entrarán sin Tempos, por lo que no tienes la obligación de contestarlos, y podrás entrenar el algoritmo marcando si tiene valor para ti o no esa oportunidad en concreto.
No se vayan todavía, aún ahí más...
Este año, que el roadmap es muy agresivo, iremos viendo más cosas para ampliar las capacidades de la plataforma, así que os tendré que contar muchas nuevas cosas de MyPublicInbox.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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