The Art of Pentesting (English Edition) en Amazon
Aún estamos en el periodo de Rebajas de Verano de este año - sólo hasta el 15 de Julio -, pero no hemos parado el funcionamiento de 0xWord para nada durante estos días. Al contrario, estamos en un proceso de transformación y evolución de la editorial que poco a poco iréis viendo y os iré contando. Entre otras cosas, los libros más vendidos y demandados los estamos traduciendo al inglés y poniendolos disponibles en Amazon.
Hoy el título que hemos puesto en Amazon en Inglés es un libro que en Español ha sido de los más vendidos este año, "The Art of Pentesting (Español)" del gran Pablo González y que ahora tenemos en inglés publicado en Amazon "The Art of Pentesting (English Edition)" y que ya podéis conseguir para Kindle.
Figura 2: "The Art of Pentesting (English Edition)"
de Pablo González en 0xWord publicado en Amazon
El libro lo tienes en Español en 0xWord, y durante estos días lo puedes conseguir con un 10% de descuento con el Código: VERANO2026, además de utilizar todos los Tempos que tengas de MyPublicInbox conseguirlo.
Figura 3: "The Art of Pentesting" El libro de Pablo González en
0xWord para formarse como pentester
Este es el segundo de los libros que ponemos a disposición en inglés en Amazon, como ya hiciéramos hace poco con el libro de Hacking AI: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Misalignment. How to Hack Digital Services Based on LLMs & AI Agents (English Edition) que tambén lo hemos publicado en digital en Amazon, y lo tenéis, si queréis, ya a la venta en el marketplace de Amazon.
Pero no es esto lo único que os contaré durante este mes de Julio de 0xWord. Poco a poco os iré desvelando nuevas cosas que nos llevarán a la evolución de esta editorial, que comenzó como un proyecto paralelo de nuestra querida Informática 64 y que ha tenido mucha vida propia después.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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