Blind Quantum Computing (y 4)
Con esta parte damos por finalizado este artículo que recoge el Trabajo de Fin De Curso del Curso de Especialización en Quantum y Post-Quantum Computing para Ciberseguridad - que tendrá una nueva edición en el mes de Noviembre de este año. Vamos a concluirlo tras lo que se ha tratado en la primera, segunda parte de este artículo y tercera parte dedicadas a las tecnologías de Blind Quantum Computing, pensadas para dotar a la Computación Cuántica como Servicio (Quantum Computing as a Service "QCaaS") de un entorno de privacidad sobre el algoritmo que se ejecuta en un Quantum Computer en la "nube".
En esta parte vamos a recoger algunas conclusiones de todo lo que se ha visto hasta el momento, así como recopilar las referencias para todos aquellos que deseéis profundizar sobre las tecnologías que hemos ido hablando en las secciones anteriores.
11. Conclusión: BQC como límite criptográfico de la computación cuántica delegada
La Computación Cuántica avanza hacia un modelo donde gran parte de los usuarios accederán al hardware a través de servicios cloud. En este escenario, la seguridad ya no consiste únicamente en proteger los datos o las comunicaciones, sino también en proteger la propia computación.
Las soluciones actuales basadas en PQC y TEE representan una respuesta práctica, madura y necesaria para los servicios QCaaS de hoy. Sin embargo, siguen apoyándose en un cierto grado de confianza en el proveedor que opera la infraestructura.
La Computación Cuántica avanza hacia un modelo donde gran parte de los usuarios accederán al hardware a través de servicios cloud. En este escenario, la seguridad ya no consiste únicamente en proteger los datos o las comunicaciones, sino también en proteger la propia computación.
Las soluciones actuales basadas en PQC y TEE representan una respuesta práctica, madura y necesaria para los servicios QCaaS de hoy. Sin embargo, siguen apoyándose en un cierto grado de confianza en el proveedor que opera la infraestructura.
Blind Quantum Computing propone un enfoque distinto. No intenta simplemente ocultar los datos, sino que persigue algo mucho más ambicioso: permitir que un servidor cuántico ejecute una computación sin conocer realmente qué está computando.
Nuestro nuevo libro en 0xWord escrito por: Chema Alonso,
Aunque su adopción masiva todavía parece lejana, BQC ya ha conseguido algo importante, que es demostrar que la privacidad de la computación cuántica delegada puede abordarse desde los propios principios de la mecánica cuántica.
Figura 24: Privacidad por capas en Computación Cuántica
Quizás el valor más relevante de BQC no sea resolver los problemas de los servicios QCaaS actuales, sino ayudarnos a responder a la pregunta que probablemente seguirá siendo fundamental en el Internet Cuántico y la computación cuántica distribuida del futuro:
¿Podemos utilizar recursos cuánticos remotos sin revelar qué estamos calculando?
Si la criptografía clásica nos enseñó a proteger nuestras comunicaciones, Blind Quantum Computing (BQC) nos invita a imaginar el siguiente paso:
Un mundo donde no solo se protejan los datos, sino también la propia computación
12. Referencias y lecturas recomendadas
Quienes deseen profundizar en Blind Quantum Computing encontrarán una literatura creciente que abarca desde los protocolos fundacionales hasta implementaciones experimentales recientes sobre hardware cuántico real.
A continuación, se recopilan algunas referencias recomendables para continuar explorando este campo. Las referencias se han agrupado por temática para facilitar la profundización en aquellos aspectos que resulten de mayor interés.
Artículos fundacionales de BQC
Artículos fundacionales de BQC
- Universal Blind Quantum Computing (UBQC); A. Broadbent, J. Fitzsimons y E. Kashefi (2009). Considerado el trabajo fundacional de Blind Quantum Computing y punto de partida de gran parte de la investigación posterior.
Figura 26: Universal Blind Quantum Computin
Verificación y experimentación reciente
- Verifiable Blind Quantum Computing with Trapped Ions and Single Photons: P. Drmota et al. (2023). Ejemplo de implementación experimental de protocolos BQC verificables sobre tecnologías cuánticas reales.
- Experimental Verifiable Multiclient Blind Quantum Computing on a QLine Architecture: B. Polacchi et al. (2025). Trabajo representativo de BQC multiusuario y computación cuántica distribuida.
- On-Chip Verified Quantum Computation with an Ion-Trap QPU: C. Gustiani et al. (2025). Avances recientes en computación cuántica verificable sobre hardware experimental.
- Computación Cuántica Basada en Medidas (MBQC y BQC): N. Tuñón TFG Universidad de Oviedo (2024).Recurso introductorio que permite comprender el modelo computacional que sirve de base a gran parte de los protocolos BQC modernos.
- Simulation of Two-Qubit Grover's Algorithm in MBQC with Universal Blind Quantum Computation: Y. Lee, D. Chung, (2025) Ejemplo práctico donde MBQC y UBQC se aplican a un algoritmo cuántico conocido.
Internet Cuántico y computación cuántica distribuida
- Multi-client Distributed Blind Quantum Computation with the QLine Architecture: B. Polacchi et al. (Nature Communications, 2023). Trabajo especialmente interesante para entender la evolución de BQC hacia escenarios de Internet Cuántico y computación cuántica distribuida.
Seguridad actual en QCaaS: PQC y TEE
- Post-Quantum Algorithms on ARM Trusted Execution Environment (TEE): Findings of this Industrial Challenge: E. Andrade, C. Coimbra Goes, J. Oliveira de Sousa (2024) Análisis práctico sobre la integración de algoritmos post-cuánticos en entornos de ejecución confiables.
- PQC in TEE de Srinath Venkataramani (2025): Lectura introductoria sobre la complementariedad entre criptografía post-cuántica y Trusted Execution Environments.
- Privacidad en tiempos de computación en la nube: Computación cuántica delegada, privada y verificable: Alejandro Mata Ali (2025) Artículo divulgativo que introduce de forma accesible los conceptos fundamentales de computación cuántica delegada, verificable y privada.
Un saludo,
Autor: José Antonio Castellano Prado, Alumno del Curso de Quantum Security de la Universidad de Deusto
Otros artículos sobre Quantum Computing publicados:
- Libro de Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad. Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica.
- Foro Público de Quantum Security de la Universidad de Deusto en MyPublicInbox
- Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act: Comienza la era de Ciberseguridad Post-Quantum en Estados Unidos
- Hamming Quasi-Cyclic (HQC-KEM): Nuevo Key-Encapsulation Mechanism en Post-Quantum Cryptography
- FrodoKEM: Un Key-Encapsulation Mechanism Quantum-Safe (PQC) que recibe su nombre por "El señor de los Anillos"
- La Gran Búsqueda de Números Primos de Mersenne en Internet para superar el mayor Número Primo conocido hasta la fecha
- Cómo acelerar los algoritmos de Inteligencia Artificial con Computadores Analógicos Ópticos (AOC)
- Premio Nobel en Física 2025: El trabajo del "Efecto Tunel" que trajo la cuántica a nuestro mundo y abrió la puerta a los ordenadores cuánticos
- Un Reloj Atómico Óptico del MIT con Optimización Cuántica para medir el Tiempo del Futuro
- Quantum Cryptography: Una comunicación con cifrado cuántico
- Factorización de RSA con un Optimizador de Quantum Computing (y Classic Computing)
- Cuánto del tráfico en Internet funciona con Post-Quantum Cryptography
- Algoritmo Cuántico de Grover: Un algoritmo de búsqueda optimizado por superposición cuántica
- Quantum Sensors: Cuando lo invisible se hace visible gracias al Mundo Cuántico
- Bitcoin vs Quantum Computers: Hora de pasar a Post-Quantum Cryptography
- El White Paper de MasterCard que urge a pasar a Quantum Safe: Post-Quantum Cryptography (PQC) & Quantum Key Distribution (QKD)
- Dyber: Hardware-Accelerated Post-Quantum Cryptography (PQC)
- Cómo ser Quantum Safe y desplegar Post-Quantum Cryptography (PQC) con Cloudflare
- Quantum GPS: Navegación con GPS cuánticos para evitar ataques de Jamming & Spoofing
- Cómo comprobar si un Web Site es Quantum Ready con Post-Quantum Cryptography usando Radar
- Alaniz Cipher: Un Cifrado Simétrico Quantum Resistant
- Los Papers Académicos de los algoritmos PQC de Autenticación y Firma Digital en la Ronda 3 del NIST
- Blind Quantum Computing (1)
- Blind Quantum Computing (2)
- Blind Quantum Computing (3)
- Blind Quantum Computing (4)
No hay comentarios:
Publicar un comentario