domingo, julio 19, 2026

Blind Quantum Computing (y 4)

Con esta parte damos por finalizado este artículo que recoge el Trabajo de Fin De Curso del Curso de Especialización en Quantum y Post-Quantum Computing para Ciberseguridad - que tendrá una nueva edición en el mes de Noviembre de este año. Vamos a concluirlo tras lo que se ha tratado en la primerasegunda parte de este artículo y tercera parte dedicadas a las tecnologías de Blind Quantum Computing, pensadas para dotar a la Computación Cuántica como Servicio  (Quantum Computing as a Service "QCaaS") de un entorno de privacidad sobre el algoritmo que se ejecuta en un Quantum Computer en la "nube".

Figura 21: Blind Quantum Computing (y 4)

En esta parte vamos a recoger algunas conclusiones de todo lo que se ha visto hasta el momento, así como recopilar las referencias para todos aquellos que deseéis profundizar sobre las tecnologías que hemos ido hablando en las secciones anteriores.

11. Conclusión: BQC como límite criptográfico de la computación cuántica delegada

La Computación Cuántica avanza hacia un modelo donde gran parte de los usuarios accederán al hardware a través de servicios cloud. En este escenario, la seguridad ya no consiste únicamente en proteger los datos o las comunicaciones, sino también en proteger la propia computación.

Las soluciones actuales basadas en PQC y TEE representan una respuesta práctica, madura y necesaria para los servicios QCaaS de hoy. Sin embargo, siguen apoyándose en un cierto grado de confianza en el proveedor que opera la infraestructura.

Figura 22: Quantum y Post-Quantum Computing para Ciberseguridad.
Formación Especializada, Libro & Foro Online
 
Blind Quantum Computing propone un enfoque distinto. No intenta simplemente ocultar los datos, sino que persigue algo mucho más ambicioso: permitir que un servidor cuántico ejecute una computación sin conocer realmente qué está computando.


Figura 23: Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad.
Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica. 
Nuestro nuevo libro en 0xWord escrito por: Chema Alonso,
Pablo González, Fran Ramírez, Carmen Torrano, Daniel Romero,
Javier Álvarez, Mario Piattini, Iker Pastor, Pablo García Bringas

Aunque su adopción masiva todavía parece lejana, BQC ya ha conseguido algo importante, que es demostrar que la privacidad de la computación cuántica delegada puede abordarse desde los propios principios de la mecánica cuántica.

Figura 24: Privacidad por capas en Computación Cuántica

Quizás el valor más relevante de BQC no sea resolver los problemas de los servicios QCaaS actuales, sino ayudarnos a responder a la pregunta que probablemente seguirá siendo fundamental en el Internet Cuántico y la computación cuántica distribuida del futuro:

¿Podemos utilizar recursos cuánticos remotos sin revelar qué estamos calculando?

Si la criptografía clásica nos enseñó a proteger nuestras comunicaciones, Blind Quantum Computing (BQC) nos invita a imaginar el siguiente paso:

 Un mundo donde no solo se protejan los datos, sino también la propia computación

12. Referencias y lecturas recomendadas

Quienes deseen profundizar en Blind Quantum Computing encontrarán una literatura creciente que abarca desde los protocolos fundacionales hasta implementaciones experimentales recientes sobre hardware cuántico real.
A continuación, se recopilan algunas referencias recomendables para continuar explorando este campo. Las referencias se han agrupado por temática para facilitar la profundización en aquellos aspectos que resulten de mayor interés.

Artículos fundacionales de BQC
  • Universal Blind Quantum Computing (UBQC)A. Broadbent, J. Fitzsimons y E. Kashefi (2009). Considerado el trabajo fundacional de Blind Quantum Computing y punto de partida de gran parte de la investigación posterior. 
Figura 26: Universal Blind Quantum Computin

Verificación y experimentación reciente
Figura 27: Verifiable Blind Quantum Computing with Trapped Ions and Single Photons
Figura 28: Experimental Verifiable Multiclient Blind Quantum
Computing on a QLine Architecture
Computación cuántica basada en medidas (MBQC)
Internet Cuántico y computación cuántica distribuida
Seguridad actual en QCaaS: PQC y TEE
  • PQC in TEE de Srinath Venkataramani (2025): Lectura introductoria sobre la complementariedad entre criptografía post-cuántica y Trusted Execution Environments.
Lecturas divulgativas recomendadas
Un saludo,

Autor: José Antonio Castellano Prado, Alumno del Curso de Quantum Security de la Universidad de Deusto

Otros artículos sobre Quantum Computing publicados:

Publicado por Chema Alonso a las 7:01 a. m.

Etiquetas: , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada destacada

Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment. Nuestro nuevo libro en 0xWord

Pocas veces me ha hecho tanta ilusión que saliera un nuevo libro en 0xWord como con este libro de " Hacking IA: Jailbreak, Prompt Inje...

Entradas populares

 