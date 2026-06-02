Senior fellow advisor en el Máster de IA de Jon Hernández en Big School
Hace tiempo colaboré con Jon Hernández en un podcast sobre cómo sería el futuro de la IA en el mundo laboral y profesional, lógicamente con mis intereses personales en la parte de ciberseguridad y hacking, y la verdad es que quedó muy chulo, y me lo pasé muy bien trabajando con él.
La grabación del podcast la puedes ver en su canal Youtube - que aún no he hecho backup en mi canal -, y puedes ver de todas las cosas que hablamos hace un año, y así ves de todo lo que hablábamos, y te darás cuenta que todo sigue de máxima actualidad.
Figura 2: Chema Alonso y Jon Hernández
Ahora voy a tener la oportunidad de trabajar con Jon Hernández otra vez, en Máster de Inteligencia Artificial que tienen en Big School, donde voy a colaborar como Senior Fellow Advisor en algunos programas, dando alguna sesión.
La formación da su inicio en tres días, así que no es que os quede mucho tiempo para pensaros si queréis apuntaros, pero sí que quería contároslo, que ya sabéis que me gusta contar todo lo que voy haciendo en mi blog.
En este programa yo hablaré de la parte de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, que aunque es una formación para conocer en profundidad las tecnologías de IA y cómo aplicarla en el mundo empresarial, yo tengo que sentar algunas bases de los riesgos y protecciones.
Como podéis ver, hay una lista de ponentes en este programa enorme, y además profesionales que vienen a contar sus experiencias desde diferentes carreras profesionales a compartir cómo usan la Inteligencia Artificial en su día a día.
Además, para todos los asistentes del programa de Big School del Máster de IA tendremos un chat en MyPublicInbox para consulta de dudas de que tengan que ver con la parte de Ciberseguridad & IA de la que yo daré mi sesión, así que si vas a estar aquí, podremos estar en contacto.
Figura 7: Contactar con Jon Hernández
Si os digo que todas las semanas me toca dedicar más de ocho o diez horas de lectura y aprendizaje de cosas nuevas que tienen que ver con Inteligencia Artificial debido a la velocidad que va esto, seguro que me entendéis, porque estamos todos igual, así que este participar como Senior Fellow Advisor aquí en este programa me ayuda a poner orden en ese aprendizaje y "destilar" lo leído y aprendido en conocimiento accionable, que es lo que todos necesitamos.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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