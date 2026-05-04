Reuniones Presenciales en MyPublicInbox
Una de las cosas que nos pedían era la oportunidad de poder configurar y solicitar una reunión presencial con alguien, para poder tener una propuesta comercial, conocerse, u algún otro motivo. De momento hemos metido la opción en la plataforma, por lo que si eres un Perfil Público ya lo puedes configurar. Y, por supuesto, como primer beta-tester estaré yo, así que lo he configurado ya en mi perfil público de MyPublicInbox.
Figura 1: Reuniones Presenciales en MyPublicInbox
Si quieres tener una reunión presencial conmigo, puedes reservarlo ya. Todos los perfiles públicos tenemos la opción de rechazar la propuesta, así que no es una garantía de que vamos a tener la reunión, pero al menos vamos a testear el servicio en tiempo real.
Si eres un Perfil Público y quieres probar el servicio, puedes configurarlo en el Módulo de Reuniones. Ahora, en la parte de Configurar Reuniones tienes la posibilidad de configurar el tipo de reuniones que te interesan, el coste por tu tiempo en Tempos que estableces, y los lugares donde estás dispuesto a tener esas reuniones.
Yo he configurado, al final, cualquier sitio, porque como me muevo mucho por eventos y conferencias, puedo tenerla siempre que visite una ciudad para una charla o una actividad, así que es una buena forma de abrirme a los demás.
Figura 4: Configurar Lugar, Fecha y Hora. Si has trabajado en
Informática 64, ya sabes dónde está el "Chino de Móstoles"
Después, cuando se solicita, se puede negociar la hora y el sitio exacto a través de la plataforma, con lo que se puede coordinar un punto exacto, una hora y una ciudad. Así que, ya lo puedes configurar en tu perfil y ya puedes usarlo en el mío - si quieres reunirte en persona conmigo -.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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