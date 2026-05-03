Apoya a tu CON-Munidad y a sus Fundadores. Ahora toca la Hackr0n el 15 de Mayo.
Este 15 de Mayo tiene lugar la Hackr0n en Santa Cruz de Tenerife. Lo vi, y me acordé de Igor Lukic, de todos los años de trabajo impulsando sus queridas Islas Canarias. Me acordé de los años que lleva peleando por tener una CON de primer nivel mundial en Santa Cruz de Tenerife, para aglutinar al sector tecnológico de las maravillosas Islas Canarias, para que los jóvenes tengan acceso a los mejores ponentes, y para que exista un foro que permita impulsar a los profesionales canarios.
Pensé en lo afortunados que son todos aquellos que viven en alguna región donde un loco, o varios locos, deciden meterse en el trabajo ingente que es hacer una CON. No, no se hacen ricos. No es un camino fácil. No hay grandes patrocinadores. No es un gran negocio de venta de entradas. De hecho, saldar los gastos suele ser algo que cuesta conseguir en todas esas CON pequeñas, donde viajes, hoteles, promoción, cartelería, auditorios, impuestos, etcétera, hace que estos locos fundadores pioneros se dejen mucha vida en conseguir su locura: "Que mi ciudad tenga una CON de primer nivel mundial".
Cuando yo era joven, esto aún no existía, y conseguir aprender cosas de los mejores era muy difícil. Esto nos hacía perores profesionales. Nos obligaba a salir al mundo con menos conocimientos. Hoy, por suerte, con Internet y con las CONs hay muchas más posibilidades de acceder a ese conocimiento, pero las CONs te dan mucho más.
- Hacen que las empresas locales tengan visibilidad, esas empresas en tu ciudad donde si no quieres tener que emigrar para tener un buen trabajo debes encontrar trabajo. Así que les debe ir bien a las empresas locales para que tengas más oportunidades.
- Las CONs dan siempre visibilidad al talento local. Jóvenes que aparece en sus primeras charlas como carta de presentación de su futuro profesional. Un trampolín para ellos.
- Las CONs locales son un lugar para coordinar personas, profesionales, empresas, para estar unidos ante situaciones que puedan surgir, como la construcción de proyectos internacionales con financiación Europea que necesitan de la colaboración de un gran ecosistema.
- Pero es que también son un lugar de aprendizaje con las conexiones inesperadas que surgen en los cafés con los asistentes. Personas que anónimas que yo he ido conociendo a lo largo de mis 25 años de dar conferencias y que me han enriquecido. Que he hecho proyectos con ellos. Que me han enseñado, guiado y hecho ser mejor profesional.
- Las CONs son un lugar para que encuentres trabajo, socios, proyectos de emprendimiento, ideas, amigos, un lugar de pertenencia donde los más veteranos te pueden dar experiencia, consejos, ideas o apoyo en tu vida profesional.
El círculo virtuoso de las economías crecientes se basa en la existencia de un ecosistema, y las CONs son una pieza fundamental en el ecosistema tecnológico de ciberseguridad en cada ciudad o región donde están. Ir a una CON es apoyarte a ti. Es hacer que tu carrera profesional esté mejor valorada, que tenga más oportunidades, y que tenga más progresión en tu ciudad o tu región.
Esa CON pequeña donde van 100 o 200 personas tiene un valor incalculable para la región. La administración, las empresas y los profesionales deben volcarse en ella. Apoyar a esos locos como Igor Lukic - por ser la CON más reciente que tenemos ahora - a que crezca. A que sea un punto de atracción nacional o mundial. A que cada año tenga más fuerza y sea más grande.
Figura 3: Igor Lukic, organizador y fundador de Hackron
Y puedes colaborar de muchas formas. Yendo, por supuesto como asistente, pero también colaborando como voluntario, difundiendo que en tu ciudad hay una CON - siéntete orgulloso de eso y promociónalo en todas las redes sociales - comparte que vas a asistir, invita a gente a que vaya. Si eres un profesional, intenta dar una conferencia o un curso, haz un taller, u ofrécete para hacer cobertura del trabajo en tu blog, en tu canal de Youtube o TikTok de lo que allí pasa.
Suscríbete a los canales de tu CON, haz que su X, Instagram, Linkedin o Youtube sea grande. Ofrécete a colaborar. Si eres una empresa de la región de tecnología, y no estás allí, mal. Si no apoyas a la CON de tu ciudad mal. Manda a tus empleados a la CON. Y si eres un medio de comunicación de la región y no sacas la CON con orgullo, mal para ti también. Si el ecosistema crece, beneficia a todos. Jovenes bien formados implican nuevas empresas, nuevas empresas implican menor paro, más oportunidades, y una economía más floreciente.
Figura 5: Canjear un código del 20% en MyPublicInbox de
Y por supuesto, la Administración Pública también debería ser un motor de crecimiento de las CONs, especialmente con la llegada de la disrupción laboral que estamos viendo en las empresas con la llegada masiva de la IA. Así que todos a una.
Yo estuve en los inicios de la RootedCON en Madrid - anteriormente a eso hacía mis eventos por España con la Gira Up To Secure - y desde el día uno les dije que podían contar con mi espada. Mientras la RootedCON se haga en Madrid, yo estaré el primero apoyando ahí con mi presencia, dando mi charla y promocionándola por todo el mundo. La siento como mi casa, y hacer que la CON de Madrid (y de España) sea grande, sé que es bueno para todos.
Figura 6: Contactar con la organización de Hackron
Así que todos los que estéis en las Islas Canarias, o seáis canarios, deberíais hacer que la Hackr0n sea un emblema que importe profesionales, asistentes y ponentes por la fuerza que ha traído, que las empresas que están allí hagan proyectos grandes por todo el mundo, y que nuestra profesión sea un foco de riqueza en la región. Si no tienes tu entrada de la Hackr0n ya, cómpralo, y apoyemos a Igor Lukic - y a todos los fundadores de las CONs en sus regiones - para que no se cansen, y sigan metiéndose en el lío que es hacer una CON de hackers. Esos locos son los que cambian las cosas.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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