Feria de Empleo Ciberseguridad & Bug Summit con Hacking en Directo. 20 de Junio en Madrid
El 20 de junio de 2026 lanzamos en La Nave (Madrid) la Feria de Empleo de Ciberseguridad + Bug Summit: el primer congreso de Bug Bounty y Hacking Ético de España. Un evento pensado para juntar en un mismo sitio y un mismo día a tres mundos que casi nunca coinciden: nuestra comunidad, los mejores Bug Hunters del país y las empresas top de España.
Lo hemos dividido en tres opciones para que elijas tu propia experiencia, ya que las actividades transcurren en paralelo y va a haber mucha oferta para elegir.
Feria de Empleo — Entrada: GRATIS
Queremos romper la barrera del currículum tradicional. Ven a conectar cara a cara con empresas que buscan talento real: desde perfiles emergentes hasta pentesters, analistas SOC, arquitectos cloud o gente de Red/Blue Team.
Figura 1: Feria de Empleo Ciberseguridad & Bug Summit
Lo hemos dividido en tres opciones para que elijas tu propia experiencia, ya que las actividades transcurren en paralelo y va a haber mucha oferta para elegir.
Feria de Empleo — Entrada: GRATIS
Queremos romper la barrera del currículum tradicional. Ven a conectar cara a cara con empresas que buscan talento real: desde perfiles emergentes hasta pentesters, analistas SOC, arquitectos cloud o gente de Red/Blue Team.
Sin filtros automáticos, sin formularios infinitos, sin esperar semanas a una respuesta que no llega. El sitio perfecto tanto si quieres impulsar tu carrera como si vas a dar tu primer salto al sector.
Bug Summit — Entrada: 12 €
Una jornada intensiva con 10 ponencias exclusivas. Traemos a los referentes que están reportando las vulnerabilidades más críticas de España para que cuenten sus metodologías de bug bounty sin filtros.
Bug Summit — Entrada: 12 €
Una jornada intensiva con 10 ponencias exclusivas. Traemos a los referentes que están reportando las vulnerabilidades más críticas de España para que cuenten sus metodologías de bug bounty sin filtros.
Figura 3: Conoce a los ponentes del Bug Summit
Nada de charlas genéricas: las técnicas reales de la gente que de verdad encuentra los bugs que importan. Entre los confirmados, Jorge Cerezo (zere), Alexandro Bindreiter (alexandrio) y Ángel Montés (n0xi0us), de HackerOne.
Y aún quedan nombres por anunciar, todos ellos expertos en el mundo del Bug Hunter, así que no pierdas la oportunidad de venir a escucharlos. Esta es la agenda que hemos preparado para ese día.
Figura 5: Agenda del Bug Summit
Hacking en Vivo — Entrada: 50 €
Para los que quieren mancharse las manos. Olvídate de los CTF preparados, vamos a auditar proyectos Open Source en vivo y en directo, de forma legal y controlada. Este es el plato fuerte para los perfiles más técnicos. Un entorno donde los participantes se medirán contra objetivos reales.
VDPs Open Source, donde pondremos a prueba la seguridad de proyectos Open Source reales de forma legal y controlada. Demuestra tu nivel si ya tienes experiencia, o aprende la metodología en directo. Y no te vas con las manos vacías, que habrá 5.000 € en premios. Recompensamos el talento y el impacto. Repartiremos una bolsa de 5.000 € entre los hackers que logren los hallazgos más críticos durante la jornada. Una oportunidad perfecta para rentabilizar tu conocimiento.
Figura 6: Hacking en Vivo
Consolida tu reputación (CVE): Al hackear software de código abierto, tus reportes de vulnerabilidades serán susceptibles de recibir un identificador CVE. La mejor forma de construir o potenciar tu prestigio internacional en la comunidad. Este será un escaparate técnico de tu talento en acción, que es tu mejor currículum. Por cada vulnerabilidad validada se generará un certificado. Las empresas presentes verán cómo piensas, cómo operas y cómo resuelves problemas en tiempo real.
Ya que conoces las tres experiencias, elige la tuya. O ven a por las tres si puedes multiplicarte y elegir qué partes quieres de cada una. Y para que te salga un poco más económico, tienes un 10% de descuento del precio de tu entrada por 50 Tempos de MyPublicInbox. No te pongas excusas y reserva tu plaza cuanto antes en la web de la Feria del Empleo de Ciberseguridad & Bug Summit
Saludos,
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