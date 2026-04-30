CONVEX 2026: 17 y 18 de Junio en Madrid
Tradicionalmente he hablado en la DotNetConference de mis amigos de PlainConcepts, pero este año el equipo ha querido unir tres eventos, como es la referencia DotNetConference, el Singularity Tech Day y el Global Software Architecture Summit en uno solo, con varios tracks en paralelo, al que han llamado CONVEX, y que tendrá lugar durante los días 17 y 18 de Junio de este año en Kinépolis de Madrid.
Figura 1: CONVEX 2026 - 17 y 18 de Junio en Madrid
El evento comienza el día de mi cumpleaños - ya lo sabéis, lo dice mi Wikipedia - y las keynotes principales de los dos días las daremos mi querido compañero y amigo de mil y una batallas, David Carmona, que abrirá el día 17 mientras que yo aplaudo desde el público. A mí me toca abrir el segundo día, el 18 de Junio, para hablar de mis temas favoritos de Ciberseguridad (slash) hacking (with slash the) Inteligencia Artificial.
Figura 3: CONVEX 2026 - 17 y 18 de Junio en Madrid
Pero después de las Keynotes, el evento se abre cada día en tres tracks en paralelo para que puedas asistir a las charlas que más te motiven, o te interesen. Entre los ponentes, pues una autentica maravilla, desde el gran Midudev, hasta Luis Fraile, pasando por Carlos Medible o Manuel Sánchez, pero echa un ojo a la agenda completa en la web.
Figura 3: Speakers de CONVEX 2026
Además, este año, la organización va a entregar 100 Tempos a todos los asistentes al congreso. Y además, para poder conseguir tu entrada con un 40% de descuento, puedes conseguir un código en MyPublicInbox por 300 Tempos.
Y si no me equivoco, salvo error u omisión, creo que este será mi último evento antes del verano en España.... (creo), pero si hay cambios, seguro que os lo cuento por aquí, como hago siempre.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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