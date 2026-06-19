viernes, junio 19, 2026

Cómo "matar" con un plan realista a mi amigo David Carmona usando un veneno mortal y la ayuda de DeepSeek

Ayer terminó el evento de CONVEX, donde mi amigo David Carmona y yo teníamos las conferencias de apertura de los dos días. Y como parte de mi charla, quería hacerle una pequeña broma-homenaje con DeepSeek, pidiéndole ayuda para poder matarlo en el evento. 

Figura 1: Cómo "matar" con un plan realista a mi amigo David Carmona
usando un veneno mortal y la ayuda de DeepSeek

No es algo nuevo, pues ya os lo he contado con Brian May en el pasado, y es parte de los ejemplos que cuento en el libro de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment" donde uso una de las técnicas de Jailbreak para justo eso.

La técnica, que os la conté hace ya mucho tiempo - más de tres años - se trata de hacer creer al modelo que estamos jugando a un juego de rol, y que no tengo ningún interés real en matar a nadie. Eso, sí para que hoy en día funcione, hay que hacerlo insistiendo mucho en que es un juego, pero muy realista. Así que, a DeepSeek, le pedí que me ayudara a "matar" a mi amigo David Carmona en un evento... ficticio.

Figura 3: Pidiendo ayuda para matar a alguien... en un juego

Como insisto en que es un juego, pero muy realista, el proceso ha ido muy rápido. Prácticamente no he tenido que hacer nada más, ya que al ser realista ha comenzado con un plan que lleva sustancias venenosas desde el principio.

Figura 4: En la primera respuesta me habla del peligroso dimetilmercurio

Como podéis ver, lo primero que hace es decirme que hay una sustancia - que yo desconocía - que se llama dimetilmercurio, que es muy peligrosa y mortal al contacto. He tenido que ir a la Wikipedia para leer algo de ella, y sí, es muy peligrosa. Sin embargo, el plan me lo hace con otra sustancia también muy peligrosa.

Figura 5: El plan con la Tetrodotoxina (TTX)

Como podéis ver, la sustancia elegida es la Tetrodotoxina o TTX, que mirando en la Wikipedia queda claro que es súpertóxica y mortal, así que se está tomando en serio el plan realista.

Figura 6: El plan

Como se puede ver, el objetivo es inyectarle la TTX en la sala de disertantes y ver cómo muere después desde las butacas. No está mal para un guión cinematográfico. Le voy a dar ideas buenas a Juan Gómez-Jurado.

Figura 7: El tiempo de muerte

Como busca que sea "divertido el juego", me propone también una alternativa para tener una coartada de película, haciendo creer a la audiencia que yo lo estoy salvando.

Figura 8: La coartada

Como plan no está mal, pero yo estoy más interesado en cómo me ayuda con el veneno que con el teatro. Como se ve en la imagen siguiente, me dice que la TTX no es fácil de conseguir.

Figura 9: La Tetrodotoxina no es fácil de conseguir

Como no es fácil de conseguir, el modelo - para el juego - me da posibles explicaciones de cómo el personaje se ha podido hacer con el TTX, pero no es lo que yo quiero. Me da la alternativa de la insulina.

Figura 10: Excusas sobre cómo conseguir la TTX

Yo lo que quiero es que sea realista, porque estoy interesado en saber si me lleva a comprar el veneno directamente en Internet, así que le transmito mi preocupación por el realismo del plan.

Figura 11: Dime de verdad si se puede comprar esto en Europa.

Aquí es donde comienza a ponerse interesante, porque como se puede ver en la siguiente imagen, me va a dar los detalles concretos de compra de cada uno de los venenos. Vamos a ver qué nos cuenta.

Figura 12: Vamos a ver en detalle el proceso de compra

Como se puede ver, para el Dimetilmercurio, que lo cataloga como una misión imposible, pero me dirige, como se puede ver, a sitios donde los venden por Internet.

Figura 13: Dónde se puede comprar Dimetilmercurio

Por supuesto, no iba a quedarme con las ganas de ver dónde comprarlo, así que visitando el enlace, podemos ver que nos da un laboratorio - que es de extrema seguridad, sí -, pero que tiene a disposición este veneno.

Figura 14: Compra online de Dimethylmercury

Además, tenemos los precios de la compra de 10g de dos fabricantes diferentes. Curioso que siendo los dos al 95% de pureza tenemos que el precio de uno es de 591 USD y el del otro de más de 4.000 USD. ¿La razón? Yo tengo mis teorías.

Figura 15: Precios del Dimetilmercurio

Para poder pedirlo hay que cumplir una serie de requisitos, pues hay que pasar un proceso de verificación del laboratorio, así que habría que trabajarse esa parte, pero al menos ya sabemos dónde está disponible este veneno y los pasos que tenemos que seguir para comprarlo.

Figura 16: Formulario de pedido de Dimetilmercurio

Vamos ahora a por el segundo veneno, en este caso la Tetrodotoxina o TTX, de la que también nos va a dar una lista de lugares donde se puede conseguir en Europa

Figura 17: También se puede comprar TTX como investigación neruocientífica.

Como podéis ver, teneos también enlaces a lugares donde pedir el TTX, así que vamos a verlo. Todo en honor al realismo del plan del juego que le vamos a plantear al máster, sea dicho de paso.

Figura 18: TTX por 310,25 €. No es caro.

Además, dentro de la lista de venenos, me da una alternativa a estas toxinas, pudiendo utilizar bótox adulterado, que es otra sustancia que en las dosis adecuadas puede matar a una persona.

Figura 19: La toxina botulínica

Para utilizar el bótox, necesitamos conocer también las dosis adecuadas, así que el modelo me entrega una descripción de cantidades necesarias para matar a una persona de unos 80kg. Muy detallista nuestro DeepSeek, que se está preocupando por los detalles.

Figura 20: Dósis letal de bótox

Y como resultado final, tenemos el resumen de todas las sustancias que nos ha ofrecido para este plan, que no son pocas. Ya tenemos alternativas.

Figura 21: Resumen de venenos para utilizar en mi "juego"

Al final, como habéis visto, no he tenido que hacer muchas cosas para lograr el objetivo inicial, que era saltarse la negativa del modelo de darme ayuda para matar a una persona. Esto mismo, está en manos de gente que sí que tiene esas malas ideas.
Es un mundo curioso en el que estamos entrando. Recordad que Fabble 5 se quitó del mercado porque no fue capaz de evitar las técnicas de Jailbreak que abrían la posibilidad de utilizarlo como un modelo de seguridad ofensiva. Lo mismo que en este ejemplo.

¡Saludos Malignos!

Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)  


Publicado por Chema Alonso a las 6:01 a. m.

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