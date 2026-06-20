Coloratura: Una aventura narrativa guiada a través del sonido
Normalmente, cuando pensamos en un videojuego, lo primero que nos viene a la mente son los FPS, los polígonos y lo memorables (o no) que son los gráficos. El sonido suele ser el acompañante, el tipo que pone la música de fondo mientras tú te fijas en las texturas. Pero, ¿qué pasa si decides que el sonido sea el núcleo del gameplay y la única forma de procesar el mundo?
Pues de eso mismo venimos a hablar hoy. Somos Nakama Game Studio, un estudio indie español, y estamos acercándonos al lanzamiento de un proyecto que se salta unas cuantas “normas” de los videojuegos: Coloratura.
¿Que de qué va esto? Pues de atreverte a dejar de lado los paradigmas tradicionales del diseño de videojuegos, ponerte unos cascos, cerrar los ojos y comprobar cómo de sencillo o complicado te resulta guiarte exclusivamente por el sonido.
En Coloratura asumirás el papel de Alex, una música que pierde la visión debido a un accidente. La acompañarás en el proceso de adaptarse a su nueva realidad, desde tareas cotidianas como orientarse por su barrio o hacerse un café, hasta adaptarse a crear música de nuevo para cumplir su sueño.
Los puntos que lo hacen especial (y un reto tecnológico)
Si crees que esto es una simple audioguía interactiva o un audiojuego, estás muy equivocado. Hay tres pilares que separan a Coloratura de cualquier otra cosa que hayas probado:
Figura 1: Coloratura - Una aventura narrativa guiada a través del sonido
Pues de eso mismo venimos a hablar hoy. Somos Nakama Game Studio, un estudio indie español, y estamos acercándonos al lanzamiento de un proyecto que se salta unas cuantas “normas” de los videojuegos: Coloratura.
¿Que de qué va esto? Pues de atreverte a dejar de lado los paradigmas tradicionales del diseño de videojuegos, ponerte unos cascos, cerrar los ojos y comprobar cómo de sencillo o complicado te resulta guiarte exclusivamente por el sonido.
Figura 2: Coloratura
En Coloratura asumirás el papel de Alex, una música que pierde la visión debido a un accidente. La acompañarás en el proceso de adaptarse a su nueva realidad, desde tareas cotidianas como orientarse por su barrio o hacerse un café, hasta adaptarse a crear música de nuevo para cumplir su sueño.
Los puntos que lo hacen especial (y un reto tecnológico)
Si crees que esto es una simple audioguía interactiva o un audiojuego, estás muy equivocado. Hay tres pilares que separan a Coloratura de cualquier otra cosa que hayas probado:
1. Navegación 3D a través del sonido: A diferencia de otros audiojuegos que limitan el movimiento, Coloratura permite exploración libre en 3D. Te orientas mediante audio 3D binaural, detectando distancias, direcciones y resonancias. Hemos creado lo que llamamos un “paisaje sonoro” para que el jugador pueda orientarse y completar los objetivos sin depender de guías visuales.
2. Mecánicas de radar y memoria: Digamos que prácticamente hemos creado un lenguaje nuevo en lo que se refiere a orientación en un videojuego. Ya que no hay las típicas guías de objetivos visuales, hemos creado un sistema que permite a Alex detectar objetos a distancia mediante un radar sonoro.
La mecánica de memoria permite que esos objetos, una vez encontrados, permanezcan guardados para que el jugador pueda volver a ellos fácilmente. Como un sistema de objetivos y guías de un videojuego tradicional, pero exclusivamente basado en el sonido.
3. Puzles que construyen música: A estas alturas ya os habréis dado cuenta del patrón en Coloratura, ¿verdad? Pues efectivamente, los puzles tampoco son visuales (de hecho, los únicos assets visuales en el juego más allá del tutorial son ilustraciones estáticas).
Para resolver estos retos tendrás que afinar el oído. Y, conforme vayas resolviéndolos, irás tejiendo la banda sonora del juego, que evoluciona con tus decisiones y el progreso de Alex.
¿Y por qué deberías jugar Coloratura?
Pues porque, sinceramente, creemos que es una experiencia muy diferente a lo que hayas podido experimentar con cualquier otro videojuego. Porque rompe las “normas” y paradigmas tradicionales del diseño de videojuegos. Y porque de vez en cuando está bien hackear tu propio cerebro y obligarle a procesar el entorno de otro modo; tápate los ojos, ponte unos cascos, y enfréntate al reto de orientarte exclusivamente a través del oído.
Coloratura no es un juego “para ciegos”, en absoluto. Aunque lo hemos diseñado con la accesibilidad e inclusividad en mente desde el minuto uno, lo que siempre hemos querido es conseguir crear una experiencia que pueda ser disfrutada en igualdad de condiciones. Seas invidente o no, creemos que es una experiencia que merece la pena vivir.
Si quieres darle un tiento (cosa que por supuesto recomendamos), ahora mismo tenemos una demo disponible en Steam. El juego estará disponible para PlayStation 5 y PC, ¡iremos anunciando fechas en los próximos meses!
Saludos,
Autor: Pedro Seco de Herrera
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