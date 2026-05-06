Aprende (sin coste alguno) cómo usar la IA para transformar la Logística y la Cadena de Suministro en la empresa
Una de las preguntas que más me hacen es cómo aplicar la Inteligencia Artificial a los diferentes puestos de trabajo, y es que hay dos tipos de empresas y profesionales, los que están aprendiendo a aplicar la IA en su producción, y los que no. A estos últimos, viendo la productividad que se alcanza con los nuevos modelos de IA les auguro un futuro ciertamente incierto.
No se me ocurre ninguna persona que le diría a un amigo, hijo o conocido al que aprecie que no se ponga las pilas con la Inteligencia Artificial. Pero lo cierto es que el campo de aplicación es tan grande, que aprender y conocer cómo hacerlo concretamente en determinados puestos de trabajo exige una especialización concreta.
FORO: Usos de la IA para transformar la logística y la cadena de suministro en las empresas
En la UNIR estamos trabajando en verticalizar la aplicación de la IA en los diferentes sectores profesionales. Está muy bien que yo me especialice en cómo usar la parte de ciberseguridad, pentesting o hacking, pero un profesional de Logística de hoy en día necesita aprender a cómo utilizarla en la gestión de sus transportes, proveedores, y optimización de procesos de su trabajo.
Figura 2: Aprende cómo usar la IA para transformar
Por eso hemos trabajado con profesionales de los diferentes sectores para hacer los FOROS UNIR gratuitos para todos, donde poder asomarse a cómo los profesionales, en este caso de la Logística y la gestión de la Cadena de Suministro están aplicando la IA en las empresas.
El próximo foro, titulado: "Usos de la IA para transformar la logística y la cadena de suministro en las empresas" será el próximo día 19 de Mayo por la tarde (a las 17:00 horas de España), totalmente gratuito, y contará con profesionales que hablarán justamente de esto.
Figura 4: Horarios en España y América
Si estás trabajando en sector logístico, o en la gestión de la cadena de suministro de tu empresa, o quieres dedicarte profesionalmente a este mundo, donde tenemos a profesionales de éste mundo profesional que compartirán cómo están utilizando la Inteligencia Artificial en sus procesos.
Al final, esta es una oportunidad para conectarse desde casa o el trabajo, y en una hora ponerse al día con uno de los temas que más preocupan hoy profesionalmente, como es el uso de la Inteligencia Artificial en la transformación de los procesos de todas las organizaciones. No desaproveches la oportunidad.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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