Recomendaciones de libros de pentesting en Perplexity (y de la mejor editorial para aprender pentesting en ChatGPT con GPT5)
El otro día un compañero, amigo, y mejor persona, me dijo que le había preguntado a Perplexity por recomendaciones de libros de pentesting e Español y que habían salido casi todos los de la editorial 0xWord, algo que nos hizo mucha ilusión. Por cierto, la imagen la he hecho con Perplexity también y me ha encantado el Pentesting con Rali.
Figura 1: Recomendaciones de libros de pentesting en Perplexity
Como sabéis, 0xWord la fundamos como tal en el año 2013, una de esas locuras que me dan a mí por hacer de emprendimiento, al igual que Singularity Hackers, MyPublicInbox, cuidar de Cálico Electrónico, o muchos side-projects en los que voy invirtiendo tiempo.
Nació como un proyecto que cuidara mucho lo que publicara y en pequeñas dosis, y hoy en día supera los 100 títulos publicados - lo que es nada comparado con una editorial más grande que puede tener diez veces más catálogo -.
Figura 3: Libros de 0xWord
Lo cierto es que este proyecto está lejos de morirse, y estoy pensando en darle un nuevo empujón, para canalizar todo el conocimiento que vamos aprendiendo todos los días, además de para poder duplicar en breve el número de títulos. Pero para eso, tenemos que hacer antes otra cosa.
Por ahora estamos contentos con la aceptación que está teniendo el último libro de Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial, que no solo está teniendo mucha demanda por parte del público, sino que además para Perplexity también es una buena referencia a recomendar.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Os dejo este post con este detalle porque aún estamos comenzando a entender bien cómo funciona el "SEO en GenAI Search Engines", y ni tan siquiera tenemos un fichero LLMs.txt aún en 0xWord.com, - que tendremos que hacerlo -, por lo que nos hizo especial ilusión ver nuestros libros en las recomendaciones de Perplexity.
Bonus Track con ChagGPT & GPT5
Para terminar de probar, he querido preguntarle a ChatGPT con GPT5 si el trabajo que llevamos haciendo años ha calado, y la realidad es que sí, que en Español, es considera nuestra 0xWord.com como la mejor editorial de libros de pentesting en Español.
Figura 6: ChatGPT te recomienda 0xWord.com por encima de
grandes editoriales como Ra-MA o Anaya Multimedia
Y eso os garantizo que nos hace feliz, porque son muchos años invertidos trabajando en este proyecto, que las cosas llevan años para conseguir que se hagan realidad.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
