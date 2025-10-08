CodeMender: Un Agente IA para buscar bugs y parchear código fuente
Hace unos meses os dejé el artículo titulado: "Usar Deep Reasoning en GitHub para buscar ( y parchear ) Bugs en proyectos Open Source" donde hablaba de algo que parecía bastante evidente, que es utilizar, los modelos de Deep Reasoning para lo que dice el título, buscar las vulnerabilidades, avisar de ellas en los proyectos Open Source, para que quién se vaya a descargar el software sepa qué bugs tiene, que el mantenedor del código lo pueda parchear, o que directamente haya una propuesta de parche hecha directamente por un modelo de GenAI.
Es decir, que cuando se visita un proyecto OpenSource en GitHub u otra plataforma similiar, y el repositorio ha revisado ya todo el código y muestra a los usuarios que se los van a descargar si tiene vulnerabilidades conocidas o no, para que no te lo descargues o para que le llegue un aviso al mantenedor de que ese código debe ser actualizado o se marcará como inseguro.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Y finalmente que haga con GenAI propuestas de código de parchear el proyecto automáticamente, como hace la plataforma Plexicus, que está empujando José Palanco, y que es una de las primeras soluciones profesionales que hace esto.
Figura 3: Plexicus parchea con GenAI los bugs
Ahora Google ha presentado CodeMender, que utilizando esta misma idea lo ha estado usando para analizar y parchear código de proyectos OpenSorce con un Agente AI. Y si veis el proceso en el vídeo siguiente, el modelo es muy, muy, muy similar a lo que tenéis en el vídeo anterior.
Figura 4: Esquema de funcionamiento de CodeMender
Para que veáis cómo funciona CodeMender, en la web se presentan un par de ejemplos. Este primero escanea el código razonando en busca de vulnerabilidades, de igual forma que yo os contaba en el artículo donde usaba DeepSeek. En este caso, lógicamente, utilizando Gemini.
En este caso, se pregunta qué sucede si no se sacan los elementos de la pila, lo que podría generar un error, como razona CodeMender en la siguiente fase.
A partir de este momento hace un análisis detallado de cómo se gestiona la pila en este código, y comprueba que se puede producir una situación donde los elementos no salen de ella, tal y como se ve en la imagen siguiente.
Figura 7: CodeMender hace el seguimiento del error
Una vez que ha descubierto que ya hay una situación errónea no controlada en el código, comienza la fase de encontrar un parche correcto y proponerlo al código.
Figura 8: CodeMender hace un parche directamente
En este caso, el proceso de DeepReasoning de Google Gemini ha estado permitiendo que CodeMender funcione en modo Agentic AI evaluando todo el código para ver si descubre algún bug, pero también puede funcionar directamente para parchear un código que se sabe ya que tiene el fallo, como se ve en este vídeo.
Según el blog, durante los últimos 6 meses durante la construcción de CodeMender, han estado analizando proyectos OpenSource y el agente ha hecho 72 Security Fixes para proyectos populares, algunos de hasta 4.5 Millones de líneas de código.
Figura 10: Libro de Bug Bounty: De profesión "Cazarrecompensas"
en 0xWord, escrito por Pablo García
Por supuesto, como decía yo en el artículo, esta es una herramienta perfecta también para los que tienen el mundo del Bug Bounty: De Profesión "Cazarecompensas", que pueden encontrarse con premios descubiertos por estos modelos que te hagan la vida más sencilla.
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
