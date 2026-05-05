El Captcha Cognitivo de TikTok al estilo de "The Secret of the Monkey Island" que resuelve la Inteligencia Artificial
Este puente lo he dedicado en soledad a hacer muchos proyectos personales que tenía atrasados. También a ponerme al día con mis series, deporte, libros, y preparar las presentaciones de los eventos en los que voy a participar esta semana. Además, he aprovechado a recuperar horas de sueño, así que ha sido uno de esos puentes que necesitas de vez en cuando para despegar la mente y el cuerpo... pero por el camino, se me cruzaron un perro y un cactus en unos Captchas Cognitivos, así que tuve que detener todo para ocuparme de ellos.
Figura 1: El Captcha Cognitivo de TikTok al estilo de
"The Secret of the Monkey Island"
que resuelve la Inteligencia Artificial
Este ese el Captcha Cognitivo que utiliza TikTok para evitar que usuarios no autenticados en la plataforma puedan acceder a los vídeos publicados en la plataforma a través del cliente web. Supongo que para evitar que los Agentes AI estén llevándose el contenido o vigilando a los usuarios. Ya sabéis, TikTok es una gran fuente OSINT para investigar personas e identidades en Internet.
Pero para mí, era un nuevo pasatiempo, porque es de un tipo de Captcha que aún no había visto. Así que había que jugar con él un rato para que engrosara la lista de los Captchas Cognitivos con los que he ido jugando y que tenéis publicados en estos artículos.
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Al final, resolver Captchas Cogntivos es algo que en el mundo del Crimeware as a Service está bastante industrializado, y que si estás haciendo scripts de Hacking & Pentesting con IA, debes tenerlo más que presente, por lo que siempre que me encuentro con uno, juego hasta que veo cómo se puede resolver y automatizar usando Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
En este caso, el Captcha Cognitivo está formado por dos una imagen que está dividida en dos círculos que debes alinear para formar una imagen. Vamos, si has jugado a "The Secret of Monkey Island" original seguro que recuerdas "La rueda marcapiratas" que había que girar para que se alinearan las caras que te pedían en el juego. If you know, you know.
En este caso mirando cómo funciona el sistema, se puede ver que cuando mueves la barra horizontal gira la imagen interior y la imagen exterior hasta encontrarse. Lo puedes probar entrando en mi perfil de TikTok sin autenticarte en la plataforma y te saldrá.
Figura 5: El captcha de la rueda con el perrinchi
Cuando mueves la barra horizontal gira la imagen interior hasta un máximo de180 grados en el sentido de las agujas del reloj mientras que la imagen exterior se mueve también hasta un máximo de 180 grados en sentido contrario.
Con esto en mente se me ocurrió que la solución sería fácil, bastaría con pedirle a Gemini que me dijera cuántos grados hay que girar la de dentro para alinearlas, dividir entre dos para quitar el efecto del giro contrario ya que las imágenes se encontrarían a mitad del camino de la alineación.
Para completar la resolución, que después ese ángulo lo convirtiera en un porcentaje del total máximo de giro - que son 180 grados -, para así hacer un porcentaje de desplazamiento de la barra.
Y bueno, lo hizo bien con los cálculos, como podéis ver a continuación, donde dice que hay que mover como a la mitad la barra de desplazamiento para alinear las imágenes.
Eso sí, cuando le pedí que me hiciera la imagen de cómo debe quedar, se ve que el perro lo ha puesto como un señor en lugar de alinear las imágenes - me eché unas buenas risas cuando vi al perrinchi todo chulo mirándome como un señor -, además que en la solución real se necesitaba la barra un poco desplazada.
Así que lo quise ajustar un poco con otro ejemplo, en este caso con un cactus, que como podéis ver mantiene la misma estructura y límites de giro, lo que permite automatizarlo como estaba contando antes con el perro.
En este caso, le di alguna explicación más de cómo quería que configurase la barra de desplazamiento, y de cómo debía hacer el cálculo de los ángulos, que quería ver si lo dejaba funcional.
Lo de pintar la imagen resultante con Nano Banana solo es para publicarlo en este artículo puesto que para automatizarlo lo único que se necesita es el porcentaje de desplazamiento para que lo haga el Agentic AI, pero quería ver cómo quedaba.
En este caso queda más aproximado con la ubicación del botón - me ha pintado hasta la regla como le he pedido -, y con esto se resolvería el Captcha Cognitivo, aunque de nuevo vuelve a hacer la imagen como le place, totalmente inventada. Debería darle más explicaciones, está claro.
Figura 14: A la izquierda la resolución manual.
A la derecha la resolución por Gemini.
(Importa solo la posición de la barra)
Lo cierto es que me pasé el rato jugando con este Captcha Cognitivo de Tiktok visual, pero como tiene una versión para resolver con audio, esto es más sencillo aún. Aquí tenéis el vídeo que grabé para el artículo de hoy.
Figura 15: El Captcha Cognitivo Auditivo de Tiktok
Como sabéis, este truco ya lo habíamos utilizado en el pasado para resolver con Cogntive Services el ReCaptcha v2 de Google, hace mucho tiempo, así que aquí la idea era hacer lo mismo con Gemini.
Extraído el audio, y subido a Gemini, le pido que me diga lo que se escucha allí, y como podéis ver son sólo una secuencia de letras, así que bastante sencillo.
Como os decía, empieza a ser más fácil resolver los Captchas Cognitivos con Inteligencia Artificial que siendo humano, así que vamos a tener que aprender nuevos juegos para resolver este problema. ¿Cuál?
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que se han escrito, citado o publicado en este blog sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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