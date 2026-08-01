La ética como “Safety Net”: Por qué la IA responsable acelera la innovación (y no la frena)
Cuando se habla de ética y regulación de la inteligencia artificial, la reacción más habitual -también entre gente muy sensata- es pensar en un freno. Un comité más, un formulario más, un abogado más entre la idea y el producto. Yo llevo defendiendo justo lo contrario desde hace años, y con RAIGHT.ai, la startup que he cofundado junto a Miguel Ángel Liébanas, Laura González, Ricardo Palomo e Idoia Salazar, hemos intentado demostrarlo con una plataforma, no solo con argumentos.
La tesis es sencilla: la ética by design no es un obstáculo para innovar rápido, es la condición para poder hacerlo con seguridad. Y como en tantas cosas de la vida, conviene explicarlo con sobriedad holandesa, sin caer ni en el alarmismo (“la IA nos va a destruir”) ni en la ingenuidad (“ya se regulará solo”).
El problema: demasiados principios, poca práctica
Desde 2018 llevamos trabajando en IA ética y responsable, primero desde OdiseIA, el observatorio que fundamos en 2019 y que hoy es referencia internacional en la materia. En todo este tiempo hemos visto proliferar recomendaciones —UNESCO, OCDE, Consejo de Europa— y regulaciones, con el AI Act europeo a la cabeza.
La tesis es sencilla: la ética by design no es un obstáculo para innovar rápido, es la condición para poder hacerlo con seguridad. Y como en tantas cosas de la vida, conviene explicarlo con sobriedad holandesa, sin caer ni en el alarmismo (“la IA nos va a destruir”) ni en la ingenuidad (“ya se regulará solo”).
El problema: demasiados principios, poca práctica
Desde 2018 llevamos trabajando en IA ética y responsable, primero desde OdiseIA, el observatorio que fundamos en 2019 y que hoy es referencia internacional en la materia. En todo este tiempo hemos visto proliferar recomendaciones —UNESCO, OCDE, Consejo de Europa— y regulaciones, con el AI Act europeo a la cabeza.
Figura 2: Plataforma RAIGHT
Todas apuntan en buena dirección, pero -aparte del AI Act- comparten un mismo defecto: se quedan en principios de alto nivel (“evitar el sesgo”, “garantizar la transparencia”) sin decir cómo hacerlo en un caso de uso concreto.
Figura 3: Gestión centralizada de riesgos de IA
Es la diferencia entre decirle a un desarrollador “cuidado con el sesgo” y decirle “este sistema de selección de personal puede discriminar a mujeres en roles técnicos por el histórico de contrataciones; aquí tienes el requisito concreto para mitigarlo”. La primera frase genera ansiedad. La segunda, acción.
La solución: gobernanza automatizada, con supervisión humana
RAIGHT.ai nació en el verano de 2024 para resolver justo ese salto entre la teoría y la práctica. La plataforma parte de un inventario propio de más de 800 riesgos éticos de IA, construidos analizando con IA generativa más de 15.000 incidentes reales recogidos por repositorios como el AI Incident Monitor de la OCDE, el AI Risk Repository del MIT o AIAAIC (AI, Algorithmic and Automation Incidents and Controversies).
La solución: gobernanza automatizada, con supervisión humana
RAIGHT.ai nació en el verano de 2024 para resolver justo ese salto entre la teoría y la práctica. La plataforma parte de un inventario propio de más de 800 riesgos éticos de IA, construidos analizando con IA generativa más de 15.000 incidentes reales recogidos por repositorios como el AI Incident Monitor de la OCDE, el AI Risk Repository del MIT o AIAAIC (AI, Algorithmic and Automation Incidents and Controversies).
A cada riesgo le hemos asociado, también con ayuda de IA generativa y revisión humana posterior, los requisitos de mitigación concretos y accionables. (Ver Benjamins et al., “Responsible AI: from theory to practice”, capítulo del próximo Handbook of AI Ethics de Springer.) El flujo, en la práctica, es este:
- Registro automático del caso de uso: Se sube documentación del sistema de IA (una ficha técnica, una descripción funcional) y la plataforma extrae automáticamente los datos relevantes.
- Detección inteligente de riesgos: Con un clic, la plataforma compara el caso de uso contra el inventario y propone los riesgos aplicables. El equipo humano tiene que confirmarlos explícitamente; nada se acepta “a ciegas”, precisamente para evitar el riesgo de sobre-confianza en el propio sistema.
- Lista de requisitos accionable: Para cada riesgo confirmado, aparecen los requisitos de mitigación correspondientes, documentados, asignados y trazables hasta su resolución.
Por qué esto es bueno para el negocio (y no solo para la conciencia)
Aquí es donde quiero insistir, porque es el mensaje que peor se entiende: la IA responsable no compite con la innovación, la habilita. Hay al menos tres razones de peso:
- Innovación más rápida y barata: Cuando los riesgos se detectan al principio del diseño, corregirlos cuesta una fracción de lo que cuesta hacerlo después del lanzamiento, con la reputación ya dañada. Un equipo que sabe que tiene esta “red de seguridad” puede permitirse experimentar más, no menos.
- Confianza de clientes y talento: El 93% de los consumidores valora la responsabilidad social de las empresas que eligen, y el 64% del talento digital prioriza estos valores a la hora de elegir dónde trabajar. En un mercado donde captar y retener talento técnico es una batalla constante, no es un dato menor.
- Atractivo para inversores: Cada vez más fondos incorporan criterios ESG a sus decisiones, y la IA ética entra de lleno en la “S” de social. Hay ya rankings, como el de Ranking Digital Rights o el modelo de madurez de la GSMA, que puntúan explícitamente la gobernanza responsable de la IA.
“Human in the loop”
Lo que proponemos con RAIGHT.ai no es sustituir el criterio humano por un algoritmo que dice “sí” o “no”. Es automatizar lo automatizable: la búsqueda en un inventario de miles de riesgos conocidos, la generación de la primera versión de los requisitos, para que las personas dediquemos el tiempo a lo que de verdad requiere criterio: decidir, priorizar, y responder por esas decisiones. La supervisión humana no es un trámite en nuestra metodología, es una pieza de diseño.
Resumiendo una cita famosa de Johan Cruyff, “jugar bien no es dar mil pases, es dar el pase justo en el momento justo”. La IA responsable no consiste en poner mil controles, sino en poner los controles justos, en el momento justo del ciclo de vida del sistema, es decir, al principio, cuando aún se puede diseñar bien, no al final, cuando solo queda apagar fuegos.
Nota de transparencia: este artículo ha sido redactado con la asistencia de herramientas de IA generativa a partir de material propio (paper académico, presentación corporativa y contenidos de raight.ai), con revisión y edición humana final.
Autor: Dr. Richard Benjamins, CEO RAIGHT.ai
Autor: Dr. Richard Benjamins, CEO RAIGHT.ai
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