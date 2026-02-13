¿Por qué no aparece la foto o el vídeo que tengo en el carrete de iPhone cuando quiero compartirla por WhatsApp?
¿Te ha pasado alguna vez que has descargado una fotografía o un vídeo en tu iPhone desde un correo electrónico o una web, y luego cuando la has ido a buscar en WhatsApp no la has encontrado? No te preocupes, no estás sólo, y tiene un explicación que te voy a contar para que no te pase más veces, y para que sepas qué está pasando si alguna vez te pasa.
El problema suele ser con fotografías o vídeos antiguos, que alguien te manda por correo electrónico, o los recuperas tú desde un backup en un disco, o desde una web. Lo guardas en tu carrete de fotos del iPhone, y la ves ahí. La última de todas las fotos y vídeos. Esto me pasó a mi con un vídeo gracioso que grabé el 25 de Diciembre de 2015 con mi hija pequeña, Mi Survivor, durmiendo sobre mis hombros.
Lo guardé en el carrete de fotos, y fui a compartirlo por WhatsApp, pero cuando le doy a seleccionar más imágenes y vídeos para compartir, la sorpresa es que el vídeo no está ahí. Es como si no existiera. Tranquilidad, que ahora lo explico.
Lo que sucede es que sí que está, pero... en su Fecha de Creación, no en su Fecha de Almacenamiento. Mientras que el carrete de iOS en iPhone ordena las fotos por la Fecha de Almacenamiento, el selector de WhatsApp las tiene ordenadas por Fecha de Creación, así que ese vídeo está en el 2015, y no en el 2026.
Para solucionar esto, lo que hago yo, cambiarle la fecha a la foto y el vídeo, o duplicarla, cambiar la fecha al duplicado, y listo. Para eso, en el carrete de fotos de iPhone entras la información de la fotografía desplazándola hacia arriba.
Una vez ahí, pinchas en la fecha, y.... se te abre el calendario para que puedas ponerle la Fecha que quieras, que si quieres ponértelo fácil, pues que sea hoy mismo.
Una vez hecho esto, ya te puedes ir a WhatsApp, seleccionar nuevas fotografías a compartir, y mágicamente, la fotografía o el vídeo aparece ahora la primera del carrete, para que la puedas cargar.
Os he compartido esto porque a mí me ha pasado muchas veces, así que si te pasa en el futuro, ya sabes por qué sucede y puedes apañarlo tal y como te he contado hoy. Al final, es sólo un problema de decisiones de UX que afectan a la usabilidad.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso
