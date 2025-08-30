Cómo colorear las Tiras de Cálico Electrónico usando Nano Banana: ¡Viva la ConsistencIA!
Cálico Electrónico no es sólo el Mayor Superjirou de todos los tiempos, hermano. No es sólo una pieza maestra en la memoria friki de Internet, joder. ¡Es que además sigue repartiendo estopa en formato tira cómica! Sí sí, hermano: las nuevas tiras de Cálico se siguen publicando periódicamente. ¡¡¡Cálico Elecrónico VIVE!!! Y gracias a su capacidad de adaptación, no piensa dejar IA con cabeza.Vale. Me has pillado, chache. No soy Chindasvinta, joder. Soy María Gómez Prieto =^_^=.
Pero déjame primero que te cuente por qué este artículo. Y es que todo lo que te voy a contar ha sucedido la semana pasada. Me parece increíble, tengo la sensación de que han pasado meses... Y la verdad, podría haberme limitado a escribir un tutorial: "Cómo colorear tiras cómicas con Nano Banana", prompteando hasta dar con la receta perfecta y todos tan contentos. Pero no.
¿Conoces las tiras de Cálico Electrónico?
Las Tiras de Cálico Electrónico nacieron como spin-off de la mítica webserie en Flash, y con los años se han convertido en un clásico vivo de la viñeta digital. Empezó Niko (aka Nikotxan) dibujando el primer volumen, luego Blowearts tomó el relevo, y hasta hoy: siguen publicándose en redes y plataformas online.
Figura 1: Imagen: Nano Banana.
Pero déjame primero que te cuente por qué este artículo. Y es que todo lo que te voy a contar ha sucedido la semana pasada. Me parece increíble, tengo la sensación de que han pasado meses... Y la verdad, podría haberme limitado a escribir un tutorial: "Cómo colorear tiras cómicas con Nano Banana", prompteando hasta dar con la receta perfecta y todos tan contentos. Pero no.
Figura 2: Dos tiras de Las Tiras de Cálico 3.
Ya me conocéis, prefiero contaros cositas del backstage... Porque creo que las experiencias humanas nos aportan más que un tutorial que quedará obsoleto en semanas. Y además, esta vez lo que nos interesa es una única feature clave: la consistencia. Pero antes...
¿Conoces las tiras de Cálico Electrónico?
Las Tiras de Cálico Electrónico nacieron como spin-off de la mítica webserie en Flash, y con los años se han convertido en un clásico vivo de la viñeta digital. Empezó Niko (aka Nikotxan) dibujando el primer volumen, luego Blowearts tomó el relevo, y hasta hoy: siguen publicándose en redes y plataformas online.
Dibujadas por Nikotxan
Yo las leo en el Deili Electrónico, el Periódico Oficial de Electrónico City. Y como dice Chema Alonso: “¿Mola o no mola? Mola todo”.
El 13 de agosto salió una tira de Cálico con el Capitán Alatriste y Arturo Pérez-Reverte anunciando su próximo libro Misión en París. Al verla pensé: “Anda, hacía tiempo que no salía una tira a color”. Y hasta ahí llegó mi brillante reflexión.
Pero claro, ya sabes cómo operamos En el lado del mal. Ese mismo fin de semana, el 17 de agosto, el dr. dr. Maligno me lanzó un prompt demasiado tentador: “hallemos un método AI-tomated para colorear tiras de Cálico con IA”. Así que aquí estamos, jugando a ser coloristas digitales con el superjirou más fondón de Internet.
Puestos ya en antecedentes, y recomendados los tres volúmenes de las Tiras de Cálico, vamos a ver el artículo en sí.
La chispa
El 13 de agosto salió una tira de Cálico con el Capitán Alatriste y Arturo Pérez-Reverte anunciando su próximo libro Misión en París. Al verla pensé: “Anda, hacía tiempo que no salía una tira a color”. Y hasta ahí llegó mi brillante reflexión.
Figura 5: PARDIEZ... hay una Misión en París
Pero claro, ya sabes cómo operamos En el lado del mal. Ese mismo fin de semana, el 17 de agosto, el dr. dr. Maligno me lanzó un prompt demasiado tentador: “hallemos un método AI-tomated para colorear tiras de Cálico con IA”. Así que aquí estamos, jugando a ser coloristas digitales con el superjirou más fondón de Internet.
Figura 6: Dr. dr. Maligno of the Horde, maquinando intrigas inconcebibles
desde Hallucination Island™. El pulpo lo lleva crudo. Imagen: Perchance.
Poco imaginábamos en ese momento lo que iba a suceder a partir del día siguiente en la comunidad tecnológica...
Consistencia: el santo grial
La idea de Maligno me pilló vendidísima a la vida familiar, con zero tiempo para “inmersión total”. Mientras flotaba en la piscina viendo pasar las horas, no podía hacer nada más que anticipar mis dos grandes miedos:
- Que la IA altere los dibujos originales al colorearlos.
- Que adjudicar colores sea un infierno de prompts kilométricos.
Figura 7: La propuesta me pilló inmersa en anti-inmersión total.
Imagen: Perchance.
La ansiedad me consumía. ¿Cómo iba a encontrar un modelo consistente que respetara el dibujo original, estando en modo paradisíaco sin tiempo ni medios? A veces parezco nueva... En realidad, no tenía de qué preocuparme: la Fuerza Maligna permea la realidad cual horda de neutrinos. Así que, un par de días después ¡ZAS! Apareció Nano Banana, el misterioso modelo que podía ser justo lo que necesitábamos.
¿Qué demonios es Nano Banana?
Entre el 14 y el 18 de Agosto (¡el lunes pasado!), en plena competición del LMArena, se coló un participante anónimo que arrasó a todos. Su nombre: Nano Banana. Nadie lo presentó oficialmente, no había funnel casposo, ni README, ni nada. Solo rumores. El más sabroso: que podría ser de Google, porque varios googlers empezaron a soltar emojis de plátanos justo después de su aparición. ¿Pista real o simple troleo? Nadie tenía ni idea... Y debo confesar que yo misma lo creía poco probable.
Hasta que el 26 de agosto se confirmó. Me dijo mi socio que “Nano Banana” es el nombre en pruebas de Gemini 2.5 Flash Image, y me pasó este link donde podéis ver sus especificaciones y estado de desarrollo... Qué bajón. A pocas horas de entregarle este artículo a nuestro dr. dr. Maligno, tengo la sensación de no haber llegado a tiempo. Ains. Escuece un poco.
Figura 9: Imagen de Nano Banana en el blog de Flux, el 18 de agosto,
cuando aún no se sabía que era de Google. Gemini 2.5 Flash Image
Pero si volvemos la vista atrás al 18 de Agosto (¡el lunes pasado!), durante toda una semana hemos tenido un modelo fantasma, sin ficha técnica ni equipo oficial, que en pocas horas se convirtió en el hype de la comunidad. Y yo, como pícara digital, me siento afortunada de haber aprovechado la oportunidad de ponerlo a prueba para mi reto maligno, colorear a Cálico Electrónico, antes de que la banana se despojara de su piel de anonimato.
Primera prueba: Bild Lilli al rescate con Nano Banana
El 21 de Agosto, atrincherada en la habitación del hotel con el portátil y un par de mojitos de apoyo, lancé mi primera prueba. No con Cálico todavía, sino con mi querida Bild Lilli, por si acaso había letra pequeña en los términos de uso.
Figura 10: Imagen original de Bild Lilli y mi prompt para coloreado en acuarela.
¿Pintará cada cosa del color que le estoy indicando?
Le pedí un coloreado estilo “acuarela vintage”, buscando un acabado artesanal y fluido. Resultado: en menos de 20 segundos, pantalla llena y mi reacción fue inmediata: ¡WOW!
Figura 11: viñetas de Bild Lilli (1952-1961) coloreadas por Nano Banana (2025).
- El dibujo original intacto: firmas y textos incluidos.
- Colores aplicados con acierto en la mayoría de casos (solo un despiste entre falda/coche, pero nada grave).
- El estilo acuarela quedó precioso, con gradientes suaves y aspecto de calidad.
Segunda prueba: los colores de Cálico Electrónico
Con Bild Lilli fue todo fiesta: Nano Banana respetaba el dibujo, y como nunca hubo versión en color, cualquier coloreado colaba. Total, nadie podía quejarse de que un vestido fuera azul o rojo. Pero con las Tiras de Cálico Electrónico la historia es otra. Aquí los colores son sagrados: los trajes, los escenarios, hasta las piñas. Si el amarillo no es amarillo, canta. Y mucho.
Para esta prueba escogí una tira simple: la de las piñas. El primer intento con prompt de texto fue un show: imagen cortada, detalles rojos desaparecidos, esquema cromático triste (azul + naranja y gracias) y, lo mejor de todo, ¡piñas azules! Vamos, un cuadro.
Figura 13: Un prompt de texto impreciso genera una imagen pobre.
(Salió así, cortada por los lados)
Ahí me entró el bajón: la única salida parecía ser escribir un prompt kilométrico con todos los colores, y eso es justo lo que juré no hacer. Pero entonces… milagro maligno. Abro Nano Banana y ahora permite subir nueve imágenes de referencia. Aleluya. Me lo prometía muy “feliciana”: subir referencias, afinar el prompt, ¡y listo!
Figura 14: Hoy en día, la interfaz de Nano Banana permite adjuntar hasta 9 imágenes.
¡Y yo pensando que esto me salvaba la vida!
Peeeero no. Cuando voy a generar, me aparece un mensajito: “Please wait while we create your masterpiece using advanced AI models”. Y yo pensando: “¿Advanced AI models? ¡Si yo sólo quiero Nano Banana!” Bueno, pues atiende la “masterpiece”, mira mira que no tiene desperdicio:
Figura 15: Flipa con la “masterpiece”.Te juro que es real, tal cual.
Pues desde ahí, todo peor: errores, caídas, Reddit y YouTube llenos de gente preguntando qué está pasando... ¿Que qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos todos pensando que es demasiado tarde, que no llegamos. Paranoia colectiva: “es demasiado tarde, no llego, mi jefe me mata, mi audiencia me abandona…”
Probando con Gemini Flash 2.5 (Nano Banana con Ultra)
Hemos querido probar ayer mismo si con Gemini Flash 2.5 (Nano Banana pero con Ultra), podía hacerlo mejor. Así que nuestro querido Fran Ramírez se pegó un rato con la tira que tenéis aquí.
Figura 16: La tira que vamos a intentar colorear con Nano Banana Ultra
Y los resultados, pues similares. Aquí tenéis que ha redibujado las viñetas y el fondo, para luego meterle unos colores que dan pánico solo verlo.
Como podéis ver, el resultado ha sido muy regulero, así que Fran Ramírez quiso probar un Prompt más avanzado y consiguió que la redibujara... corrigiendo al Superjiro que le ha quitado la barriga a Cálico Electrónico XD XD.
Pero como nuestro amigo Fran Ramírez no se rinde, tiró con un Prompt mucho más elaborado, como el que os dejo a continuación:
"Colorize this black-and-white SUPERHERO comic strip professionally and consistently.
INPUT
• Use the provided B/W strip as the base. Do NOT alter line art, composition, poses, panel layout, or text. • Maintain original inking and line weights; preserve gutters and panel borders. GOAL & STYLE• Apply classic American comic-book color styling: saturated, high-impact CMYK-like hues with clean cel-shading. • Vibrant “superhero” palette, punchy contrasts, crisp edges, no muddy tones.• Keep a cohesive color script across ALL panels (characters, costumes, props, background elements).
COLOR LOGIC & CONSISTENCY
• Characters: assign a distinct, memorable scheme and repeat it panel-to-panel (costume, cape, emblem, boots, gloves, hair, eyes, skin tone).• Materials: – Skin: natural tones with subtle warm undertones and gentle blush zones.– Metal/armor: cool steel with sharp specular highlights; restrained reflections.– Fabric/leather: slightly lower gloss; texture suggested by shading, not noise.– Glass/energy: transparent/emit light without over-bloom.• Backgrounds: readable depth; cooler shadows, warmer light. Keep time-of-day consistent.• Speech balloons remain white with pure black lettering; optional ultra-light warm grey shadow inside balloons for depth.• SFX/onomatopoeia: bold complementary colors that pop but don’t overpower characters.
LIGHTING & SHADING
• Single, consistent key light direction across panels; add subtle rim light when justified.• Cel-shading with 2–3 tone steps (base/midtone/shadow), plus minimal ambient occlusion in folds and under chins.• Highlights on glossy materials only; avoid global glow.• Optional Ben-Day/halftone texture on midtones (subtle, 15–25% opacity) to preserve comic print feel.
PALETTE (guidance)
• Primaries: crimson #C1121F, cobalt #1747B5, golden #FFC300• Neutrals: charcoal #1A1A1A, cool grey #6B7280, warm grey #A8A29E• Accents: emerald #0EA5A4, violet #6D28D9 (Adjust to scene logic; keep harmony and contrast.)
CLEANUP & OUTPUT
• No color bleed over line art; no banding or posterization; edges stay sharp.• Do NOT add or remove elements, motion lines, or textures not present.• Do NOT redraw faces or anatomy; respect the artist’s intent• Maintain full resolution and framing; no crops or warps.
NEGATIVE INSTRUCTIONS
No extra characters, no scene changes, no text edits, no lens flares, no heavy bloom, no watercolor, no photo-real gradients, no 3D render look, no blur, no noise. Result: a perfectly colorized, consistent, print-ready superhero strip with classic comic energy and professional finish."
Así que Fran Ramírez llegó al mismo sito, que es.... hacerlo viñeta a viñeta, y el resultado pues similar al que hemos visto ya.
Figura 20: Prueba de una viñeta
No ha salido el coloreado, pero la sensación que tiene es justo la que os voy a contar a continuación : "Se puede controlar".
¿Es demasiado Tarde?
No. Al revés. Lo que pasa es lo contrario: que es demasiado pronto. Nos angustiamos tanto por estar state-of-the-art, que no nos damos cuenta de que el modelo que estamos probando, en este caso Nano Banana, sigue siendo un prototipo en fase de pruebas al que le están metiendo mano en directo. Que falle, que se caiga, que cambie de un día para otro... Es lo normal.
¿Y ahora qué? Pues todo apunta a que estamos delante de una nueva era en edición de imagen. Apuesto a que dentro de nada, bastará con darle a Nano Banana la URL de los episodios de Cálico Electrónico en YouTube, y dejarle que pinte las tiras él solito. En realidad, la duda no es “si pasará”, sino cuándo. Lo que sí sabemos es que en breve Nano Banana estará disponible como Gemini 2.5 Flash Image dentro de las apps de Google, y eso significa más automatización y menos sufrimiento para los que jugamos a estas frikadas.
Figura 21: ¿Seguro que es demasiado tarde?
¿Y ahora qué? Pues todo apunta a que estamos delante de una nueva era en edición de imagen. Apuesto a que dentro de nada, bastará con darle a Nano Banana la URL de los episodios de Cálico Electrónico en YouTube, y dejarle que pinte las tiras él solito. En realidad, la duda no es “si pasará”, sino cuándo. Lo que sí sabemos es que en breve Nano Banana estará disponible como Gemini 2.5 Flash Image dentro de las apps de Google, y eso significa más automatización y menos sufrimiento para los que jugamos a estas frikadas.
Bonus Track: Perplexity
Así que, visto lo visto... Dime: ¿tutoriales para qué? De verdad, creo que el único “tutorial” que necesitamos es confiar en nosotros mismos, en los equipos que están trabajando duro ahí afuera, y sí claro, en seguir la pista al state-of-the-art... ¡Pero sin que nos pueda la ansiedad! Os dejo aquí la prueba que hizo Chema Alonso con Peplexity Pro antes de tener Nano Banana, donde le da dos imágenes para que aprenda de una los colores y pinte la otra.
No es fácil. Yo por mi parte, cuando sienta que estoy fallando o que no llego a tiempo, cuando sienta que soy un desastre del delivery... Me acordaré de este verano flotando en la piscina, remando en círculos. Y me aferraré a la idea de que, desde la distancia, la Fuerza Maligna me acompaña.
Mientras tanto, ya sabes... ¡Léete unas tiras de Cálico Electrónico a mi salud! Y pásate por el chat público de El lado del mal en MyPublicInbox, que como dice nuestro Gerard Fuguet, “somos un grupo sano sano”. Y además nuestro chat, tiene colorines.
Así que, visto lo visto... Dime: ¿tutoriales para qué? De verdad, creo que el único “tutorial” que necesitamos es confiar en nosotros mismos, en los equipos que están trabajando duro ahí afuera, y sí claro, en seguir la pista al state-of-the-art... ¡Pero sin que nos pueda la ansiedad! Os dejo aquí la prueba que hizo Chema Alonso con Peplexity Pro antes de tener Nano Banana, donde le da dos imágenes para que aprenda de una los colores y pinte la otra.
Figura 22: Parece fácil la peticiíon, ¿verdad?
No es fácil. Yo por mi parte, cuando sienta que estoy fallando o que no llego a tiempo, cuando sienta que soy un desastre del delivery... Me acordaré de este verano flotando en la piscina, remando en círculos. Y me aferraré a la idea de que, desde la distancia, la Fuerza Maligna me acompaña.
Figura 23: Pues Perplexity hizo lo que le dio la gana también.
Mientras tanto, ya sabes... ¡Léete unas tiras de Cálico Electrónico a mi salud! Y pásate por el chat público de El lado del mal en MyPublicInbox, que como dice nuestro Gerard Fuguet, “somos un grupo sano sano”. Y además nuestro chat, tiene colorines.
¡Saludos buenignos!
Autor: María Gómez Prieto
No hay comentarios:
Publicar un comentario