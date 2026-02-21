La Psicohistoria, la Ley Cero de las Leyes de la Robótica, el Imperio Galáctico & R. Daneel Olivaw
El año pasado me ley por fin la Trilogía de la Fundación de Isaac Asimov gracias a un regalo que me había hecho mi amigo Arturo González-Campos, y me inyectó el veneno, lo que me llevó a engancharme de lleno en lo que se llama la Gran Saga de la Galaxia o el Ciclo de Trantor, que es una obra que el genial escritor construyó durante 43 años, desde su primer libro "Un Gijarro en el Cielo" en 1950 donde describe la primera aventura dentro del Imperio Galáctico, hasta el último libro que publicó "Hacia la Fundación" en 1993.
Durante estos años, Isaac Asimov desarrolla una historia donde la humanidad se ha expandido por la galaxia, en 50 mundos inicialmente, donde viven los Espaciales, manteniendo unas tensas relaciones con La Tierra por culpa de los Robots. Las historias del Imperio Galáctico se desarrollan en varios libros, que expanden la visión original que Isaac Asimov tenía del futuro de la humanidad. A saber, "En la arena estelar" (The Stars, Like Dust, 1951), "Las corrientes del espacio" (The Currents of Space, 1952) y "Un guijarro en el cielo" (Pebble in the Sky, 1950).
Figura 2: Trilogía del Imperio Galáctico
De esta problemática con los Robots, el genial escritor desarrolló las famosas Leyes de la Robótica en múltiples relatos y novelas cortas como "Yo, Robot" o "El Hombre Bicentenario" que yo había disfrutado de adolescente las recopilaciones de "Visiones de Robot", "Sueños de Robots" o el compendio completo de "Los Robots". Las tres primeras leyes originales.
- Ley 1: Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
- Ley 2: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.
- Ley 3: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
Cuando me leí primero los tres libros de la Fundación, a saber, "Fundación" (Foundation, 1951), "Fundación e Imperio" (Foundation and Empire, 1952) y "Segunda Fundación" (Second Foundation, 1953) descubrí que además de las Leyes de la Robótica, Isaac Asimov había construido el concepto de la Psicohistoria, una especie de Data-Driven Prediction que bien podrían ser algoritmos de Machine Learning aplicados a la Analítica Predictiva del futuro de la humanidad.
Figura 3: Trilogía de la Fundación
La Psicohistoria es una ciencia ficticia diseñada por el personaje de Hari Seldon que combina historia, psicología y estadística matemática para predecir el futuro de grandes poblaciones. Su premisa fundamental es que, si bien el comportamiento de un individuo es impredecible, las reacciones de una masa crítica de seres humanos (como los trillones de habitantes del Imperio Galáctico) pueden modelarse con precisión mediante ecuaciones.
Para que sus predicciones sean válidas, requiere dos condiciones estrictas: que la población sea suficientemente numerosa y que permanezca en la ignorancia sobre los pronósticos, evitando así que el conocimiento del futuro altere sus acciones. El objetivo de Hari Seldon no era evitar la caída del Imperio Galáctico, algo inevitable por su propia inercia, sino utilizar la Psicohistoria para reducir un periodo de caos de 30.000 años a solo un milenio, mediante la creación de la Fundación.
Lo maravilloso para mí fue descubrir que Isaac Asimov, además de las Leyes de la Robótica había definido la Psicohistoria dentro de un Imperio Galáctico, así que quise leer todo lo que hubiera al respecto, y comencé por leer las precuelas de la Fundación, a saber "Preludio a la Fundación" (Prelude to Foundation, 1988) y Hacia la Fundación (Forward the Foundation, 1993). En estos libros, hay varios personajes que emergen en relevancia, y entre ello se encuentra Eto Demerzel, que al final desvela que lleva desde el principio del Imperio Galáctico y que su verdadero nombre es R. Daneel Olivaw, donde la R. indica que es un "Robot".
El genial escritor desarrolló el Imperio Galáctico y el personaje de R. Daneel Olivaw en la Serie de los Robots, donde R. Daneel Olivaw es personaje clave en la construcción del Imperio Galáctico. Las novelas, a saber, son "Las bóvedas de acero" (The Caves of Steel, 1954) donde es presentado, "El sol desnudo" (The Naked Sun, 1957) y "Los robots de la aurora" (The Robots of Dawn, 1983), para terminar con "Robots e Imperio" (Robots and Empire, 1985) donde Isaac Asimov describe la Ley Cero.
Figura 5: Serie de los Robots
El personaje de R. Daneel Olivaw, robot, es el que une toda la Gran Saga de la Galaxia, ya que no es sólo un personaje sino que es el eje sobre el cual Isaac Asimov construyó su puente entre la robótica y el destino galáctico. R. Daneel Olivaw comenzó como un compañero del detective Elijah Baley, que había sido diseñado a imagen y semejanza de su creador, Han Fastolfe. Sin embargo, lo que empezó como una herramienta de cooperación entre los Mundos Espaciales y la Tierra, evolucionó hacia una figura casi mística que veló por la humanidad durante milenios.
Su naturaleza como robot humanoide le permitió infiltrarse en la sociedad humana sin ser detectado, pero fue su evolución ética lo que lo definió. Junto a su compañero robótico R. Giscard Reventlov, R. Daneel Olivaw ayudó a formular la Ley Cero de la Robótica. Las Tres Leyes de la Robótica originales estaban diseñadas para proteger a los individuos humanos. Sin embargo, R. Daneel Olivaw y R. Giscard Reventlov se dieron cuenta de que estas leyes eran insuficientes cuando los intereses de una persona chocaban con los de toda la especie. El gran problema de la Ley Cero es su ambigüedad. Mientras que la Primera Ley trata con individuos (fáciles de identificar), la "Humanidad" es un concepto abstracto.
"Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño".
Esta ley le otorgó una carga existencial inmensa, obligándolo a calcular el bienestar de billones de seres vivos por encima de las tres leyes originales. Es R. Giscard Reventlov quien la formuló teóricamente, pero fue R. Daneel Olivaw quien la internalizó y la ejecutó durante milenios. La Ley Cero representa el salto evolutivo más importante en la lógica de los robots de Isaac Asimov, transformando a R. Daneel Olivaw de una máquina de servicio en un guardián galáctico. La Ley Cero se sitúa por encima de todas las demás, modificando su aplicación de la siguiente manera:
- Ley 0: Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño.
- Ley 1: Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño, excepto cuando esto vulnere la Ley Cero.
- Ley 2: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la Ley Cero o la Primera Ley.
- Ley 3: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la Ley Cero, la Primera o la Segunda Ley.
A través de los siglos, R. Daneel Olivaw operó desde las sombras, adoptando identidades como Eto Demerzel para influir en el Imperio Galáctico y guiar a mentes como la de Hari Seldon. Para terminar de cerrar la Gran Saga de la Galaxia, un robot, tiene que decidir qué beneficia a la humanidad a largo plazo lo que es casi imposible. El estrés de esta decisión causó que el cerebro positrónico de R. Giscard Reventlov se congelara (muerte robótica) tras permitir la desertización de la Tierra para forzar la expansión humana. La solución de R. Daneel Olivaw para aplicar la Ley Cero con precisión matemática fue impulsar a Hari Seldon a desarrollar su Psicohistoria. Sólo con una ciencia que pudiera predecir el futuro de las masas, R. Daneel Olivaw podría saber si sus acciones realmente ayudaban a la humanidad.
Por supuesto, quise terminar de saber qué pasaba con la Fundación, así que para cerrar el ciclo, hay que irse al final de la bora de Isaac Asimov y leer las novelas que cierran el arco narrativo y revelan el destino final de la humanidad, a saber, "Los límites de la Fundación" (Foundation's Edge, 1982) y "Fundación y Tierra" (Foundation and Earth, 1986), que fue la última novela que escribió el genial escritor.
En ellas se explica el trabajo de R. Daneel Olivaw, ya que su objetivo final fue la creación de Gaia, una superconciencia colectiva que asegurara la supervivencia de la especie. R. Daneel Olivaw concluyó que la única forma de evitar que la humanidad se destruyera a sí misma era crear un organismo galáctico unificado (Galaxia), donde la Ley Cero fuera una realidad biológica y no solo una programación ética. Al final de su cronología, R. Daneel Olivaw representa el sacrificio máximo, aceptando la pérdida de la individualidad en favor de un bien común universal, consolidándose como el personaje más complejo y longevo de la ciencia ficción de Isaac Asimov.
Si esta historia te ha parecido, como me parece a mí, simplemente maravillosa, y quieres descubrir Las Leyes de la Robótica, el Imperio Galáctico, la Psicohistoria, y vivir la historia de la Humanidad de la mano de Issac Asimov, te dejo el orden cronológico en que debes leerlos. Yo los he ido descubriendo poco a poco.
Orden Cronológico de lectura de la Gran Saga de la Galaxia
1. Serie de los Robots (El inicio)
1. Serie de los Robots (El inicio)
Aquí se establecen las Tres Leyes y se presentan a R. Daneel Olivaw y Elijah Baley.
- Yo, Robot (I, Robot, 1950) – Colección de relatos esenciales para entender la ética robótica.
- Las bóvedas de acero (The Caves of Steel, 1954)
- El sol desnudo (The Naked Sun, 1957)
- Los robots de la aurora (The Robots of Dawn, 1983)
- Robots e Imperio (Robots and Empire, 1985) – El puente crítico donde surge la Ley Cero.
Relatos situados miles de años después, cuando la Tierra es radiactiva y la humanidad ya se ha expandido por la galaxia.
- En la arena estelar (The Stars, Like Dust, 1951)
- Las corrientes del espacio (The Currents of Space, 1952)
- Un guijarro en el cielo (Pebble in the Sky, 1950)
Isaac Asimov escribió estos libros al final de su vida para conectar todas sus sagas a través de la figura de Hari Seldon y Eto Demerzel.
- Preludio a la Fundación (Prelude to Foundation, 1988)
- Hacia la Fundación (Forward the Foundation, 1993)
El núcleo de la obra: la caída del Imperio y el ascenso de la Psicohistoria.
- Fundación (Foundation, 1951)
- Fundación e Imperio (Foundation and Empire, 1952)
- Segunda Fundación (Second Foundation, 1953)
Las novelas que cierran el arco narrativo y revelan el destino final de la humanidad.
- Los límites de la Fundación (Foundation's Edge, 1982)
- Fundación y Tierra (Foundation and Earth, 1986)
Figura 7: El Fin de la Eternidad
Espero que este artículo os anime a la lectura de una saga fantástica, de un escritor maravilloso, y con más actualidad de lo que os podéis imaginar, ya que esas Leyes de la Robótica no son más que el System Prompt de los Robots, que hoy sabemos que pueden sufrir ataques de Jailbreak... interesante, ¿no?
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario