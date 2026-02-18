miércoles, febrero 18, 2026

TechArena - Life of a Hacker in the age of AI

La semana pasada subí a Suecia, a Estocolmo, a dar una pequeña charla en TechArena 2026 sobre "Life of a Hacker in the age of AI" donde en 30 minutos, y en Inglés, explicaba cosas que os he contado muchas veces en Español. En esta ocasión no tuve la ocasión de hacer la demo en directo, pero la charla quedó bastante bien y ajustada en el tiempo.

Figura 1: TechArena - Life of a Hacker in the age of AI
(Foto del Fotógrafo de TechArena)

Hoy, aprovecho y os la dejo subida a mi canal de Youtube, donde subo todas las charlas que he podido conseguir de los últimos 20 años, y si tienes 30 minutos y quieres escucharla en inglés con mi acento español, puedes verla aquí mismo.


Pero de ella, os dejo extraído el vídeo que puse al final, que creo que merece la pena que, si te saltas las charla, al menos te veas este otro de poco más de tres minutos con fanfarrias incluidas, donde Geoffrey Hinton, ganador Premio Novel de Física en 2024, da un discurso que no debes perderte.


Figura 3: Geoffrey Hinton, ganador Premio Novel de Física en 2024

Si después de leerlo, no te da por pensar en el mundo en el que vivimos, es que aún no has entendido bien esto de la Inteligencia Artificial y a donde vamos.
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los postspapers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.

¡Saludos Malignos!

Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)  


Publicado por Chema Alonso a las 6:01 a. m.

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada destacada

Apúntate al Cloudflare Immerse Madrid: 19 de Febrero de 2026

Queda menos de un mes para el  Cloudflare Immerse Madrid 2026 , que tendrá lugar en España , con una agenda de tecnología con grandes ponent...

Entradas populares

 