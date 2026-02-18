TechArena - Life of a Hacker in the age of AI
La semana pasada subí a Suecia, a Estocolmo, a dar una pequeña charla en TechArena 2026 sobre "Life of a Hacker in the age of AI" donde en 30 minutos, y en Inglés, explicaba cosas que os he contado muchas veces en Español. En esta ocasión no tuve la ocasión de hacer la demo en directo, pero la charla quedó bastante bien y ajustada en el tiempo.
Hoy, aprovecho y os la dejo subida a mi canal de Youtube, donde subo todas las charlas que he podido conseguir de los últimos 20 años, y si tienes 30 minutos y quieres escucharla en inglés con mi acento español, puedes verla aquí mismo.
Pero de ella, os dejo extraído el vídeo que puse al final, que creo que merece la pena que, si te saltas las charla, al menos te veas este otro de poco más de tres minutos con fanfarrias incluidas, donde Geoffrey Hinton, ganador Premio Novel de Física en 2024, da un discurso que no debes perderte.
Figura 3: Geoffrey Hinton, ganador Premio Novel de Física en 2024
Si después de leerlo, no te da por pensar en el mundo en el que vivimos, es que aún no has entendido bien esto de la Inteligencia Artificial y a donde vamos.
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
