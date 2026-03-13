Fear of the Dark: Un pequeño estudio de medios y miedos
Con esta entrada, termino el resumen de lo que fue la charla de RootedCON Madrid 2026, aunque tal vez os dejaré en alguna entrada aparte más información de cómo construimos la herramienta de Retórica IA, pero eso se lo dejaré a mi compañero Daniel Romero, que estuvo pegándose con los detalles para dejarla fina a gusto de las necesidades que nos iban surgiendo.
En este artículo os dejo el estudio de medios que hemos hecho, analizando los vídeos publicados en las redes sociales de cuatro periódicos, dos de ideología de izquierdas, y dos de ideologías de derechas. Aunque en la presentación os dejé los datos con los nombres de los medios, para no generar polémica sobre ellos, he preferido dejarlos ocultos, porque es suficiente significativo el estudio sin necesidad de citar los medios ni quién es quién.
Para hacer el estudio, tomamos cuatro medios de comunicación y elegimos sólo los vídeos sobre asuntos políticos publicados durante tres días, en concreto entre el 23 y el 26 Febrero, y los analizamos con Retórica IA para ver qué miedos tenían incluidos estos vídeos. El resultado lo tenéis en la tabla anterior, y en las siguientes gráficas.
Como podéis ver en la gráfica anterior, los vídeos que publican todos los canales de los medios digitales que tienen que ver con crónica política llevan mensajes de explotación de miedos. Por supuesto, con el objetivo de poder movilizar a los seguidores de la ideología política del medio hacia el objetivo ideológico de cada uno de ellos. Como podéis ver, en media casi se explotan 2 miedos por vídeo que ves.
Si miramos la gráfica anterior, la Pérdida de Autonomía es el miedo más explotado. Hay que tener en cuenta que este miedo hace referencia a "te están manipulando los otros" o "Vas a vivir en un estado opresor", o "te van a cortar las libertades o derechos".
Si miramos la gráfica anterior, y alguien viera todos los vídeos y los miedos se metieran dentro de él, sentiría mayoritariamente el miedo de "Perdida de Autonomía", pero en segundo lugar el de "Muerte del Ego" del que os hablé en los Primal Fears y que tiene que ver con la vergüenza y la humillación.
Si vemos la distribución de miedos por medios, vemos que en todos pesa más el miedo a la "Perdida de Autonomía", con luego pequeñas diferencias en los miedos explotados, pero en la siguiente gráfica se entiende mejor.
Si miramos los miedos explotados por los diferentes medios, se puede ver que algunos medios tienen predilección por explotar más unos miedos que otros, y los medios "azules" explotan algunos medios que los medios "rojos" no explotan, como el "Miedo a la Mutilación", mientras que los medios "rojos" tienen tendencia a explotar más el miedo a la "Perdida de Autonomía" o "te están engañando los otros".
Como resultado, lo que sale del estudio es que los medios "azules" explotan más miedos asociados a miedos más primitivos y físicos, como la "Separación", "Extinción" o "Mutilación", aunque también el de "Perdido de Autonomía" mientas que los medios "rojos" explotan mucho el miedo a la "Pérdida de Autonomía" o la "Muerte del Ego", miedos más sociales. En cualquier caso, los vídeos explotan de media casi dos miedos fundamentales para movilizar a la audiencia, así que no te extrañe que si sigues la política en medios estés siempre preocupado o enfadado. Subliminalmente estás recibiendo muchos mensajes de miedo.
De subliminal a visual
Visto todo este análisis, estábamos pensando en cómo poder neutralizar este tipo de mensajes - no para censurar los vídeos, sino para entender que estamos siendo bombardeados con estos miedos -, y pensábamos en los famosos "Rombos rojos" de la televisión en los años 70 y 80, pero asociados a los miedos.
Además, poder meter en las redes sociales avisos de "hecho con IA" o "Vídeo Fake" sería también algo deseable. Por supuesto, muchas herramientas de GenAI están metiendo Watermarking, así como vimos con ElevenLabs, y nosotros proponíamos el año pasado Cloned Voice Detector y Hash Voice, como forma de hacerlo con la voz, pero esto se podría hacer también con los vídeos.
Conclusión final
Todo este experimento solo trata de ser una llamada de atención a algo que puede ser peligroso para las sociedades, y es la facilidad con la que se puede polarizar una sociedad por medio de contenido hecho íntegramente con Inteligencia Artificial Generativa que explote los miedos más básicos de la sociedad. Pueden existir máquinas de GenAI generando este tipo de contenido y viralizándolo haciendo que las sociedades nazcan pensando en Ellos y Nosotros en lugar de en construir lazos de concordia, colaboración y comprensión.
Figura 10: Framework DISARM
Para luchar contra una injerencia a nivel nacional, para lograr la desastibilización social, hay que utilizar estrategias de lucha contra al propaganda. El framework de DISARM justo está diseñado para que una organización, o un país, pueda defenderse contra este tipo de ataques.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Si tienes interés en conocer más sobre esta herramienta, o sobre este estudio, contacta con nosotros en nuestros buzones públicos, el mío o el de Daniel Romero, y veremos cómo colaborar contigo, que nuestro objetivo es únicamente educativo y divulgativo.
Figura 12: Contactar con Daniel Romero Ruiz
Te dejo aquí, para terminar, todos los artículos que forman parte de la charla que di en RootedCON Madrid 2026, que como podéis ver, era una historia bastante larga.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso
