¿Qué se necesita para tener seguras las identidades digitales en la empresa?
La semana pasada un amiguete y compañero de profesión me hizo esta pregunta: "¿Que necesitaría para tener seguras las identidades digitales en mi empresa?" ¿Necesitaríamos invertir más en Soluciones de Gobierno de la Identidad, de Gestión de Cuentas Privilegias, Control de Acceso, CIAM, Multifactor Authentication? ¿O sería conveniente que empezáramos a mirar soluciones de ISPM (Identity Security Posture Management) o ITDR (Identity Threat Detection and Response)?
Una pregunta de muñeca rusa, donde una pregunta lleva a otra y a otro. Para responderle fácilmente, y comenzar a la conversación con un poco más de contexto, la respondí cariñosamente que eso dependerá de los resultados de la Evaluación de Riesgos. Así que si ya tenía una duda, yo le acabada de meter un nivel más de complejidad, que hizo que se le quedara cara de sorprendida.
Figura 1: ¿Qué se necesita para tener seguras
las identidades digitales en la empresa?
Una pregunta de muñeca rusa, donde una pregunta lleva a otra y a otro. Para responderle fácilmente, y comenzar a la conversación con un poco más de contexto, la respondí cariñosamente que eso dependerá de los resultados de la Evaluación de Riesgos. Así que si ya tenía una duda, yo le acabada de meter un nivel más de complejidad, que hizo que se le quedara cara de sorprendida.
Hay que tener en cuenta que no en todas las organizaciones, los departamentos que gestionan la Seguridad de las Identidades Digitales, están integrados en el área de seguridad, y en muy pocos se realiza una evaluación de riesgos más o menos formal para concluir los controles a implementar en base a los riesgos identificados.
Riesgos de Seguridad de la Gestión de Identidades
Seguidamente la invite a reflexionar de manera una poco más profunda, y estuvimos comentado los escenarios riesgos principales que afectan a la Gestión de Identidades Digitales y que controles mitigantes en formato de soluciones de seguridad de la identidad sería conveniente implementar en base a los mismos:
Seguidamente la invite a reflexionar de manera una poco más profunda, y estuvimos comentado los escenarios riesgos principales que afectan a la Gestión de Identidades Digitales y que controles mitigantes en formato de soluciones de seguridad de la identidad sería conveniente implementar en base a los mismos:
- Leavers: Casos frecuentes de personas que abandonan la compañía y cuyas cuentas de acceso a la organización no se desactivan a tiempo - o nunca- o usuarios que cambian de departamento y arrastran sus permisos de acceso a sistemas. En este caso deberíamos priorizar una herramienta de Gobierno de Identidades Digitales.
- Cuentas Privilegiadas Sin Control: Administradores de sistemas o aplicaciones que mantienen el acceso privilegiado asignado de manera permanente y no se monitoriza / controla cómo usan sus privilegios. En este caso deberíamos priorizar la implementación de una solución que nos permita movernos a un escenario de Zero Standing Privileges (ZSP) y que asigne los permisos de administrador durante el tiempo que se necesiten para realizar la tarea administrativa y siguiendo el flujo de aprobación necesario.
También dependiendo del escenario podría ser conveniente implementar una solución que haga grabación e indexación de sesiones como las que aportar los Privileged Access Manager (PAM) tradicionales, aunque de manera generalista no es algo que, a mí personalmente, me guste del todo, ya que la telemetría que ofrecen hoy en día los End-Point Detection & Response (EDR) es suficiente en la mayoría de los casos para tener un tracking que nos permita identificar cómo los administradores utilizan sus permisos administrativos.
- Acceso con una autenticación débil: Tanto a aplicativos como a servicios expuestos en Internet - e incluso que no están expuestos en Internet hoy en día 😊 -. En este caso los Identity Providers (IDP) que la mayoría de las empresas tienen, como pueden ser Azure AD o Google IDP, ya tiene capacidades más que suficiente para proveer una autenticación robusta, pero claro hay que configurarlos bien. Sin embargo, hoy en día una autenticación con usuario y contraseña + un Multi-Factor Authentication (MFA) compartido por SMS es algo que se nos queda un poquito cortito en cuanto a seguridad.
Figura 4: Las Yubikeys para gestión de Passkeys
Por lo tanto deberías abogar por implementar Passkeys en la medida de los posible, y ya de paso, quitamos a los usuarios el dolor de las passwords añadiendo unas políticas de acceso condicional que tengan una inteligencia mínima que haga que el sistema sea capaz de reaccionar frente amenazas del sistema de autenticación como puede ser cambios de ubicación imposibles o un usuario que se autentica con una parámetros que difieren bastante de sus comportamientos, tales como horarios y localizaciones de login.
- Riesgos asociados con las identidades de Business Partners: Ya sean clientes, proveedores, o fabricantes, que consumen servicios digitales que provee la empresa. En este caso sería conveniente contar con un Customer Identity & Access Management (CIAM) que nos permita unificar la experiencia de usuario en su proceso de autenticación, aportando seguridad y reducción fricción, así como asegurar el cumplimiento a normativas que puedan ser aplicables como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y tunear la experiencia del usuario
- Riesgo de Fraude debido a Conflictos de Segregación de Funciones: o dicho de otra de manera más sencilla con un par de ejemplos, que el mismo usuario tenga permisos para hacer las nóminas y liberar los pagos, o que el mismo usuario tenga permisos para crear solicitudes de pedidos de compras y aprobar la mismas.
En este caso necesitaremos una solución de estilo Government Risk & Compliance (GRC) que nos permita controlar conflictos de segregación de funciones, idealmente de manera proactiva, y que sea multi aplicación, es decir, que no se limite a los permisos de una sola aplicación, como el ERP. Esto es algo que algunas herramientas de Gobierno de Identidades proveen, y también, obviamente, existen soluciones dedicadas a mitigar este tipo de riesgos
No creo que sea necesario seguir con más ejemplos, entiendo que con estos cinco casos se ve bastante bien que los riesgos que se busquen proteger en la gestión de identidades deben priorizar la decisión sobre que tecnologías debes implantar. Como habéis visto, además, no he querido tirarme al barro del riesgo relacionado las Non-Human Identities - y las tecnologías de seguridad para las Non-Human Identities -o las Identidades de Agentes IA, ya que estos actúan en nombre del usuario, o con su propia identidad, por lo que se debe tener en cuenta que los mismos van a trabajar en base objetivos y no de manera determinista, por lo tanto sus permisos es fácil que necesiten cambiar mientras estás realizando una tarea.
Esto seguro que nos da para otro artículo dedicado, aunque si me gustaría mencionar que esto a día de hoy es un riesgo relevante real, principalmente para organizaciones mas avanzadas tecnológicamente hablando (por supuesto que llegará al resto). Esta es una categoría que aún está siendo construida - no olvidéis que el primer Agentic AI lo vimos en diciembre de 2024, con lo que llevamos menos de un año y medio con los agentes, y empresas como Cloudflare están construyendo arquitecturas de referencia para la gestión de la seguridad de estas identidades.
Como conclusión, me gustaría resaltar la importancia de definir un roadmap de trabajo dentro del Plan Director de Seguridad con todas las iniciativas relacionadas con la Seguridad de Identidades en base a los riesgos que necesitemos mitigar. Y por supuesto, que seamos conscientes de que la seguridad de la identidad digital en muchas ocasiones (cada más) es la única capa de defensa, por lo tanto debemos tomarnos muy en serio esta labor, e implementar las medidas de protección pertinentes hasta llevar el nivel de riesgo a ratios aceptables para nuestra organización. O atente a las consecuencias.
Como conclusión, me gustaría resaltar la importancia de definir un roadmap de trabajo dentro del Plan Director de Seguridad con todas las iniciativas relacionadas con la Seguridad de Identidades en base a los riesgos que necesitemos mitigar. Y por supuesto, que seamos conscientes de que la seguridad de la identidad digital en muchas ocasiones (cada más) es la única capa de defensa, por lo tanto debemos tomarnos muy en serio esta labor, e implementar las medidas de protección pertinentes hasta llevar el nivel de riesgo a ratios aceptables para nuestra organización. O atente a las consecuencias.
Saludos,
Autor: Samuel López Trenado, especialista en Gestión de Identidades Digitales
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