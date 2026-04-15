Una entrevista en el Foco de Maria Zabay
Hoy, que esta semana estoy de muchos viajes, os traigo por aquí la entrevista que me hizo Maria Zabay en su espacio de El Foco, por el que hemos pasado muchos como David Summers o Arturo Pérez-Reverte, y que por supuesto no podía faltar. En esta ocasión para hablar de Inteligencia Artificial y los retos para el trabajo, la sociedad, y los tiempos que vivimos hoy en día.
Toda la entrevista la tenéis integra en Youtube, y os la dejo por aquí para que podáis verla, que seguro que si empiezas la terminas porque va muy rápida. Muchas preguntas, poco tiempo para contestar, que deja como resultado una entrevista con muchas cosas para pensar en ellas.
Figura 1: Una entrevista en el Foco de Maria Zabay
La entrevista me la hizo Maria Zabay, y sacamos el máximo provecho a los 40 minutos que teníamos, así que nos dio tiempo a hablar de muchas cosas. De Agentes AI, de Ciberseguridad, de la visión de Cloudflare, del trabajo hecho por la IA reemplazando a las personas, y de los problemas que podríamos tener si esta se volvía maliciosa o era vulnerada.
Figura 2: Contactar con María Zabay
Toda la entrevista la tenéis integra en Youtube, y os la dejo por aquí para que podáis verla, que seguro que si empiezas la terminas porque va muy rápida. Muchas preguntas, poco tiempo para contestar, que deja como resultado una entrevista con muchas cosas para pensar en ellas.
Figura 3: Maria Zabay entrevista a Chema Alonso en El Foco
Figura 4: Vídeos de El Foco de Maria Zabay
Y nada más, que disfrutéis el día que yo voy de viaje para un evento en Zaragoza, así que me toca estar en otro "foco" hoy. Os deseo un gran día.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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