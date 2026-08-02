El Agente AI Musical que trae los Conciertos de los Músicos en MyPublicInbox
Desde comienzo de este año MyPublicInbox está transformándose con Agenteic AI Ops, para incrementar la experiencia de uso, automatizar tareas, potenciar más a los perfiles públicos y dotar cada vez de más capacidades a todos los usuarios. Hace poco os hablaba de MyPulicGPT para que los perfiles públicos puedan conocer su huella digital en los buscadores de IA, y del Canal eMail de MyPublicInbox, y hoy os hablo de nuestro Agente IA Musical, que se encarga de mantener actualizada la agenda de conciertos de todos los músicos de la plataforma.
Como ya sabéis, a principio de año os anunciamos que MyPublicInbox había adquirido la plataforma LinkMusic, con el objetivo de incrementar los servicios en nuestro vertical de música. Hoy, gracias a nuestro Agente AI musical, estamos actualizado los miles de conciertos que dan los músicos de MyPublicInbox.
Figura 2: Conciertos de David Summers en su perfil
Los podéis ver en el perfil de cada usuario, como podéis ver con David Summers y su gira de Hombres G, en la parte derecha de su buzón púbico, pero con una sección para poder ver todos los que ya están publicados.
Por ejemplo, mis queridos Despistaos, que comienzan su pedazo de Gira de "Un millón de Madrugadas", tienen ya también publicadas todas sus fechas en le buzón del grupo.
Pero también se irá publicando en cada uno de los miembros de la banda, como en este caso el gran Krespo, gracias a que nuestro Agente IA Musical está buscando cómo potenciar al máximo los trabajos de los perfiles púbicos.
Figura 5: Conciertos de Krespo
Y para todos los demás, pues una forma de que no se te escape nada. De hecho, si sigues a uno de los músicos, la plataforma te enviará un mensaje interno para avisarte cuándo se ha producido la publicación de nuevos conciertos, para que no se te escape nada de lo que hacen los músicos de MyPublicInbox.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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