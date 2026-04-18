BuddyBeam: Plataforma de avatares fotorrealistas que atienden a tus clientes
Llevo muchos años trabajando en tecnología. Siempre me ha gustado construir cosas, entender cómo funcionan por dentro y buscar la manera de que funcionen mejor. En algún momento esa curiosidad se juntó con la Inteligencia Artificial y empecé a hacerme una pregunta que ya no pude quitarme de la cabeza. ¿Y si pudiéramos crear personas virtuales capaces de mantener conversaciones reales, con expresiones faciales naturales, en cualquier idioma, en tiempo real? Y no hablo de chatbots con un muñeco animado. Hablo de algo que cuando lo ves por primera vez te hace dudar de si es una persona real o no. Así nació BuddyBeam.
Lo he construido desde cero, yo solo, desde Tarragona. Sin equipo, sin depender de APIs de terceros, sin atajos. Todo el stack tecnológico es mío: el reconocimiento de voz, la síntesis vocal, el motor de renderizado del avatar. ¿Por qué hacerlo así? Porque para ofrecer algo que de verdad marque la diferencia, necesitaba tener el control total de la experiencia.
¿Qué es BuddyBeam?
BuddyBeam crea avatares fotorrealistas con los que puedes hablar en tiempo real. Los ves, te escuchan, te entienden y te contestan con voz natural y expresiones faciales que acompañan lo que dicen. Y lo hacen en más de 20 idiomas de forma nativa, no traducidos: cada idioma suena como tiene que sonar, con su voz, su cadencia y su personalidad.
Figura 2: BuddyBeam
Pero esto no va solo de una cara que habla. Lo interesante es lo que hay detrás. El avatar está conectado al negocio del cliente. Puede contestar preguntas sobre servicios, guiar al usuario en una compra, recomendar productos, gestionar reservas o pasar la conversación a un humano si hace falta. En la práctica, es un comercial que no duerme, no se pone enfermo, habla todos los idiomas y atiende a todos los clientes a la vez. Funciona 24 horas, 7 días, sin colas y sin esperas.
¿Dónde se puede aplicar?
La tecnología de BuddyBeam vale para muchas cosas, pero todas tienen algo en común: ayudan a vender más, a retener mejor al cliente y a reducir costes operativos. Cualquier situación donde alguien necesita información o atención y un negocio quiere dársela de forma inmediata, personalizada y sin tener que contratar a más gente. Os cuento algunos ejemplos concretos:
Hoteles y hospitality
Figura 3: Maya, de BuddyBeam
Si quieres verlo funcionando, entra en BuddyBeam y habla con Erik o Maia. Lo que ves ahí es exactamente lo que se puede meter en cualquier web, app o dispositivo.
¿Dónde se puede aplicar?
La tecnología de BuddyBeam vale para muchas cosas, pero todas tienen algo en común: ayudan a vender más, a retener mejor al cliente y a reducir costes operativos. Cualquier situación donde alguien necesita información o atención y un negocio quiere dársela de forma inmediata, personalizada y sin tener que contratar a más gente. Os cuento algunos ejemplos concretos:
Hoteles y hospitality
Llegas a un hotel después de un vuelo largo. Son las 2 de la madrugada, hay un recepcionista para todo el hotel, y tú quieres saber dónde puedes cenar algo, cómo va lo del spa o simplemente pedir una almohada extra. Con un avatar de BuddyBeam en una tablet en la habitación o accesible desde tu móvil con un QR Code, todo eso se resuelve al momento, en tu idioma, sin molestar a nadie.
Figura 4: BuddyBeam para Hoteles y Hospitality
Y aquí viene lo bueno para el hotel: ese mismo avatar puede recomendar un upgrade de habitación, sugerir el restaurante del hotel en vez de uno externo, o vender la sesión de spa que el huésped ni sabía que existía.
Figura 5: BuddyBeam para Hoteles y Hospitality
Todo de forma natural, dentro de la conversación. Es atención al cliente y canal de venta al mismo tiempo. La solución de BuddyBeam para hoteles está certificada por Thinktur, la Plataforma Tecnológica del Turismo de España. El avatar se conecta con los sistemas de gestión del hotel y le ofrece al huésped una experiencia de conserjería digital de verdad, conversacional, no un menú con botones.
Cualquier página web
Los chatbots de texto llevan años siendo lo habitual en atención al cliente online. Pero vamos a ser sinceros: casi nadie los usa a gusto. Son rígidos, fríos y muchas veces frustrantes. El resultado es que el visitante se va de tu web sin comprar, sin preguntar, sin dejar sus datos. BuddyBeam cambia eso completamente.
Un avatar fotorrealista metido en tu web que saluda, escucha y contesta como lo haría tu mejor comercial, pero sin horario, sin cansarse y en el idioma que hable tu cliente. El visitante se queda, pregunta, y convierte. Es la diferencia entre una web que informa y una web que vende.
Y esto vale para cualquier sector: una clínica dental que quiere resolver dudas y que el paciente reserve la cita ahí mismo, un e-commerce que quiere guiar la compra y reducir el abandono del carrito, un despacho de abogados que quiere filtrar y cualificar consultas antes de asignar un letrado, una inmobiliaria que quiere enseñar pisos disponibles y agendar visitas, una universidad que necesita atender a estudiantes internacionales y captar matrículas... el abanico es enorme.
Datacenters e infraestructura crítica
Los datacenters son un entorno donde la seguridad y el control lo son todo. Un avatar de BuddyBeam en recepción puede encargarse de identificar visitantes, verificar autorizaciones y explicar los procedimientos de acceso, todo en varios idiomas para equipos internacionales. Complementa al personal de seguridad sin sustituirlo.
Pero donde se pone realmente interesante es en el portal de cliente. Los clientes de un datacenter pueden entrar en su panel y hablar directamente con el avatar para crear cross connects, abrir tickets de inbound y outbound, solicitar smart hands, o consultar datos en tiempo real como la temperatura o el consumo de potencia de sus cages y cabinets.
Figura 6: BuddyBeam Care
Y esto vale para cualquier sector: una clínica dental que quiere resolver dudas y que el paciente reserve la cita ahí mismo, un e-commerce que quiere guiar la compra y reducir el abandono del carrito, un despacho de abogados que quiere filtrar y cualificar consultas antes de asignar un letrado, una inmobiliaria que quiere enseñar pisos disponibles y agendar visitas, una universidad que necesita atender a estudiantes internacionales y captar matrículas... el abanico es enorme.
Datacenters e infraestructura crítica
Los datacenters son un entorno donde la seguridad y el control lo son todo. Un avatar de BuddyBeam en recepción puede encargarse de identificar visitantes, verificar autorizaciones y explicar los procedimientos de acceso, todo en varios idiomas para equipos internacionales. Complementa al personal de seguridad sin sustituirlo.
Pero donde se pone realmente interesante es en el portal de cliente. Los clientes de un datacenter pueden entrar en su panel y hablar directamente con el avatar para crear cross connects, abrir tickets de inbound y outbound, solicitar smart hands, o consultar datos en tiempo real como la temperatura o el consumo de potencia de sus cages y cabinets.
En vez de navegar por menús o esperar a que alguien conteste un ticket, le dices al avatar lo que necesitas y él se encarga. Para el operador del datacenter eso significa menos tickets, menos llamadas al NOC, menos errores humanos y clientes más satisfechos que renuevan contratos.
Administración pública y servicios ciudadanos
Otro sitio donde esto tiene muchísimo sentido: los portales de administración pública. Un avatar que atiende al ciudadano a cualquier hora, en varios idiomas, guiando trámites, resolviendo dudas y quitando presión a los canales presenciales y telefónicos.
Administración pública y servicios ciudadanos
Otro sitio donde esto tiene muchísimo sentido: los portales de administración pública. Un avatar que atiende al ciudadano a cualquier hora, en varios idiomas, guiando trámites, resolviendo dudas y quitando presión a los canales presenciales y telefónicos.
Figura 7: Demo de BuddyBeam en acción
Menos colas, menos llamadas, menos frustración. Y conectado a los sistemas de la administración para dar respuestas reales, no respuestas genéricas.
¿Por qué tecnología propia?
Hoy en día la mayoría de startups de IA son básicamente un wrapper de la API de otro. BuddyBeam va por otro camino. Todo el stack tecnológico (reconocimiento de voz, síntesis de voz, renderizado del avatar, lógica conversacional) lo he desarrollado yo y corre en mis propios servidores en España.
¿Por qué? Porque cuando dependes de la API de otro, no controlas la calidad, ni la latencia, ni el precio, ni la privacidad de los datos de tus clientes. Con infraestructura propia puedo garantizar tiempos de respuesta mínimos, control total sobre los datos y la posibilidad de personalizar cada detalle de la experiencia para cada cliente.
Y tener tecnología propia significa que no hay intermediarios. Si un cliente necesita una voz concreta, un comportamiento específico del avatar o una integración con su sistema, lo hago. No dependo de que un proveedor externo meta esa feature en su roadmap.
¿Qué viene ahora?
BuddyBeam está en fase de lanzamiento comercial. El producto está construido, probado y certificado. Ahora viene lo bueno: ponerlo en manos de empresas que quieran vender más, atender mejor y gastar menos. Si tienes una empresa y esto te ha picado la curiosidad, entra en buddybeam.app y pruébalo tú mismo. Habla con el avatar, hazle preguntas, ponlo a prueba. Y si te interesa ver cómo podría funcionar en tu caso, contacta conmigo.
¿Por qué tecnología propia?
Hoy en día la mayoría de startups de IA son básicamente un wrapper de la API de otro. BuddyBeam va por otro camino. Todo el stack tecnológico (reconocimiento de voz, síntesis de voz, renderizado del avatar, lógica conversacional) lo he desarrollado yo y corre en mis propios servidores en España.
Figura 8: ¿Quieres probar BuddyBeam?
¿Por qué? Porque cuando dependes de la API de otro, no controlas la calidad, ni la latencia, ni el precio, ni la privacidad de los datos de tus clientes. Con infraestructura propia puedo garantizar tiempos de respuesta mínimos, control total sobre los datos y la posibilidad de personalizar cada detalle de la experiencia para cada cliente.
Y tener tecnología propia significa que no hay intermediarios. Si un cliente necesita una voz concreta, un comportamiento específico del avatar o una integración con su sistema, lo hago. No dependo de que un proveedor externo meta esa feature en su roadmap.
¿Qué viene ahora?
BuddyBeam está en fase de lanzamiento comercial. El producto está construido, probado y certificado. Ahora viene lo bueno: ponerlo en manos de empresas que quieran vender más, atender mejor y gastar menos. Si tienes una empresa y esto te ha picado la curiosidad, entra en buddybeam.app y pruébalo tú mismo. Habla con el avatar, hazle preguntas, ponlo a prueba. Y si te interesa ver cómo podría funcionar en tu caso, contacta conmigo.
Saludos,
Autor: Jorge Macías, Fundador de BuddyBeam
No hay comentarios:
Publicar un comentario