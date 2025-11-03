Cursos Online de Ciberseguridad & Hacking para Noviembre de 2025 en HackBySecurity
- CSIO (Curso de Seguridad Informática Ofensiva): En este curso online de seguridad informática ofensiva que comienza el 4 de NOVIEMBRE el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad informática pudiendo llegar a desempeñar puesto como el de hacker ético, pentester o auditor de ciberseguridad. Se le introducirán desde los conceptos de hacking básicos hasta la creación de sus propios exploits, pasando por las técnicas de ataque y herramientas más avanzadas y efectivas.
Además, el alumno tendrá como complemento del mismo una de las dos opciones siguientes, que puede elegir. Podrá tener el libro de Metasploit para Pentesters Gold Edition o el VBOOK de Ethical Hacking de 0xWord.
Este Curso Online de Seguridad Informática Ofensiva en HackBySecurity es una de las mejores opciones si lo que estás es buscando formarte profesionalmente para trabajar de pentester, y además quieres un modelo flexible de formación, y tiene como docentes a Rafael García y a Pablo González, con los módulos de Python y Bash, que además puedes conocer mejor en la entrevista que le han hecho donde habla de muchas cosas de este mundo.
Y para completar la formación contarás con 200 Tempos de MyPublicInbox que recibirán todos los asistentes.
- Curso Online de Hacking con Buscadores (CHCB): Como novedad, tenemos este mes esta nueva formación estructurada en 8 horas de vídeos para un trabajo de 25 horas individuales que comienza el próximo 6 de NOVIEMBRE, y que se basa. en el libro de Hacking con Buscadores de Enrique Rando y el libro de Open Source INTelligence (OSINT): Investigar personas e identidades en Internet (2ª Edición) de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos, y que explica cómo sacarle partido a los buscadores para hacer hacking, para encontrar bugs, para hacer ciberinteligencia, etcétera.
La formación la imparten Rafael García Lázaro y Miguel Ángel Martín, y es uno de los básicos para cualquiera que que comience en el mundo de la ciberintelencia, el pentesting o el hacking en general, ya que para explorar la seguridad de una web, saber sacar el máximo de la información que Bing, Google, DuckDuckGo, Robtext, Shodan, y un largo etcétera han generado de esos dominios es fundamental.
- CTEC (Curso Técnico Especialista en Ciberinteligencia): Para el 10 de NOVIIEMBRE comienza la formación para aquellos que quieran empezar a trabajar en labores de ciberinteligencia en el mundo de la empresa. Con el objetivo de aprender cuáles son las fuentes de información pública, las técnicas de captura de información y cómo realizar una investigación en Internet y en la Deep Web, este curso enseña metodologías y procedimientos de análisis de información. El curso tiene por docentes a Rafael García Lázaro y Miguel Ángel Martín, con los que puedes consultar en sus buzones públicos para resolver dudas.
Además, como complemento a esta formación se entrega el libro de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos de "Open Source INTelligence (OSINT): Investigar personas e Identidades en Internet 2ª Edición", que recoge la gran mayoría de los temas que se explican en la formación.
En esta edición, además, se cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox que recibirán todos los asistentes.
- CSIO + (Curso de Seguridad Informática Ofensiva): En este curso el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para realizar pruebas de intrusión y auditorías de seguridad informática sobre entornos empresariales gestionados mediante el directorio activo de Microsoft. Estudia con laboratorios técnicos creados para que puedas ir avanzando y practicando todo lo aprendido.
- MHSW ("Máster Online en Hardening de Sistemas Windows): Además, el 13 de NOVIEMBRE tendrá lugar este Máster Online, que ha creado y tutoriza Ángel A. Núñez, MVP de Microsoft desde el año 2016 en Tecnologías Cloud & DataCenter, y escritor del libro de 0xWord "Windows Server 2016: Configuración, Administración y Seguridad" y del "VBOOK de Windows Server 2016".
Ángel A. Núñez es un veterano en la gestión de seguridad de plataformas Microsoft Windows, y ha desarrollado esta formación Máster Online en Hardening de Sistemas Windows para enseñar a los equipos de seguridad de sistemas, los equipos Blue Team, y a los arquitectos de sistemas que trabajan con los DevSecOps cómo dejar fortificado al máximo los servidores de la infraestructura. Esta formación incluye:
- BLPI (Curso Online Básico Legal del Perito Informático): Esta formación comienza el 19 de NOVIEMBRE, y es un el curso online dedicado a la disciplina de Análisis Forense tanto para el Peritaje Judicial, como para la gestión de los incidentes y su respuesta. El curso lo imparte Juan Carlos Fernández, y cuenta con un temario formado por doce módulos que recorren los principales temas legales básicos a conocer por todo buen analista forense.
El curso tiene como complemento a la formación el libro de 0xWord escrito por Pilar Vila, llamado "Técnicas de Análisis Forense para Peritos Judiciales profesionales".
- CIAD "Curso de IA para Docentes" : El próximo 22 de NOVIEMBRE dará comienzo la primera edición de este curso impartido por Daniel Alias y David Cabedo centrado en cómo los educadores pueden sacar el máximo de las herramientas de Inteligencia Artificial en su labor docente.
El curso cuenta con el libro de "Machine Learning" de 0xWord, y con 200 Tempos de MyPublicInbox, y son 5 horas de formación en vídeo.
- COSINT (Curso Online de Open Source INTelligence): Esta formación, que dará comienzo el próximo 26 de NOVIEMBRE está dirigida a aquellas personas que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos en la búsqueda de información mediante técnicas que explotan las fuentes OSINT. En este curso conceptos generales sobre OSINT, cómo crear una nueva identidad para ser anónimo y realizar investigaciones de manera segura, así como herramientas y procesos para investigar personas físicas, cómo realizar investigaciones sobre personas jurídicas y cómo elabora un informe de inteligencia.
Esta formación la imparte Ana Isabel Corral, y cuenta además con 200 Tempos de MyPublicInbox, y se entrega el libro de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos de "OSINT (Open Source INTelligence): Investigar personas e identidades en Internet", que recoge la gran mayoría de los temas que se explican en la formación.
