lunes, diciembre 22, 2025

The Horror Country: La Novela Gráfica que tienes que comprarte esta Navidad

El próximo 24 de Diciembre, estará disponible en tiendas "The Horror Country" la pedazo de Novela Gráfica de Salvador Larroca, Manu Carballal con Elena Merino y ya la puedes comprar online para que te llegue a tu casa lo antes posible, que es el capricho que tienes que darte estas navidades, y el regalo que tienes que hacerle a los amantes de los cómics.
La Novela Gráfica la puedes comprar ya online, en la web de The Horror Country, a un precio de 49,95 € como precio de lanzamiento con Gastos de Envío Incluidos, así que pilla los primeros ejemplares cuanto antes que luego te tocará esperar y serán más caros.

Este trabajo lleva años fraguándose, donde Manu Carballal como guionista, y el inigualable dibujante de cómics Salvador Larroca, han conseguido crear una historia donde además de aventuras, tipos malos,  nazis, aliens, y misterios y han incorporado a un elenco de extras para que les ayudemos en la aventura.
Entre otras caras conocidas nos han involucrado como miembros de la aventura a Arturo Pérez-Reverte, a Rodrigo CortesIker Jiménez y a mí inclusive, entre otros, para que seamos parte del elenco de personajes que viven esta fantástica novela.

Por supuesto, a un servidor le toca hacer de héroe ayudando a los protagonistas a resolver sus misterios, y dando respuestas con algo de hacking a algunos de los elementos clave de la historia. Como debe ser, soy un tipo importante en esta historia }XD 

Por supuesto, los auténticos protagonistas son los miembros de la agencia que tratan de resolver el misterio jugándose el físico, así que verás que la Novela Gráfica está llena de acción y cinética visual con muchas escenas frenéticas, además de las partes de investigación.

Como la historia es larga, los héroes van a requerir mi ayuda durante algunas fases, así que tendré que llevarlos también a mi Cueva Secreta donde tengo esas cosas que no puedo compartir con nadie que no sea de mi círculo secreto.

No os quiero hacer spoiler de la historia Novela Gráfica de "The Horror Country", así que no os publico páginas con viñetas de la aventura completa, pero espero que esas escenas te hayan abierto el apetito y las ganas de comprártela cuanto antes.

Figura 8: Contactar con Salvador Larroca

Además, como queremos ponértelo fácil, si tienes Tempos de MyPublicInbox que hayas generado en la plataforma con las campañas, con Tempos por Tweets, o con mensajes recibidos, puedes canjearlos en la sección de Mis Tempos -> Canjear -> Vales para tiendas y te lo enviamos a tu casa.
La Novela Gráfica de The Horror Country te va a encantar si te gustan las historias de aventuras y, como os he dicho antes, si tienes a un amigo amante del arte en forma de viñetas, debes regalárselo que vas a quedar de maravilla.

Puedes contactar con todos ellos en sus buzones de MyPublicInbox, por supuesto, donde tienes todos los buzones públicos de Salvador LarrocaManu Carballal  y Elena Merino.

Por supuesto,  no me quiero olvidar de la otra"partner in crime" de esta aventura, Elena Merino - genial periodista del fantástico podcast "Elena en el país de los horrores" que es una de las heroínas de estas magnífica aventura.

Figura 12: Elena Merino, directora del podcast "El país de los horrores"

Pues eso, ya queda dicho. Va a salir esta semana "The Horror Country" y es un regalo maravilloso para ti y para cualquier amante del mundo del cómic. A por esta pedazo de Novela Gráfica.

¡Saludos Malignos!

Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)  


Publicado por Chema Alonso a las 6:01 a. m.

Etiquetas: , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada destacada

+300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial

Hace un mes comencé a recuperar en un post mi interés en los últimos años, donde he publicado muchos artículos en este blog , y he dejado mu...

Entradas populares

 