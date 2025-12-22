The Horror Country: La Novela Gráfica que tienes que comprarte esta Navidad
El próximo 24 de Diciembre, estará disponible en tiendas "The Horror Country" la pedazo de Novela Gráfica de Salvador Larroca, Manu Carballal con Elena Merino y ya la puedes comprar online para que te llegue a tu casa lo antes posible, que es el capricho que tienes que darte estas navidades, y el regalo que tienes que hacerle a los amantes de los cómics.
La Novela Gráfica la puedes comprar ya online, en la web de The Horror Country, a un precio de 49,95 € como precio de lanzamiento con Gastos de Envío Incluidos, así que pilla los primeros ejemplares cuanto antes que luego te tocará esperar y serán más caros.
Figura 2: Comprar The Horror Country
Este trabajo lleva años fraguándose, donde Manu Carballal como guionista, y el inigualable dibujante de cómics Salvador Larroca, han conseguido crear una historia donde además de aventuras, tipos malos, nazis, aliens, y misterios y han incorporado a un elenco de extras para que les ayudemos en la aventura.
Figura 3: Haz clic y disfrútalas en gran pantalla
Entre otras caras conocidas nos han involucrado como miembros de la aventura a Arturo Pérez-Reverte, a Rodrigo Cortes, Iker Jiménez y a mí inclusive, entre otros, para que seamos parte del elenco de personajes que viven esta fantástica novela.
|Figura 8: Contactar con Salvador Larroca
Además, como queremos ponértelo fácil, si tienes Tempos de MyPublicInbox que hayas generado en la plataforma con las campañas, con Tempos por Tweets, o con mensajes recibidos, puedes canjearlos en la sección de Mis Tempos -> Canjear -> Vales para tiendas y te lo enviamos a tu casa.
Figura 9: Consíguelo con Tempos en MyPublicInbox
La Novela Gráfica de The Horror Country te va a encantar si te gustan las historias de aventuras y, como os he dicho antes, si tienes a un amigo amante del arte en forma de viñetas, debes regalárselo que vas a quedar de maravilla.
Figura 10: The Horror Country
Puedes contactar con todos ellos en sus buzones de MyPublicInbox, por supuesto, donde tienes todos los buzones públicos de Salvador Larroca, Manu Carballal y Elena Merino.
Figura 11: Contactar con Manuel Carballal
Por supuesto, no me quiero olvidar de la otra"partner in crime" de esta aventura, Elena Merino - genial periodista del fantástico podcast "Elena en el país de los horrores" que es una de las heroínas de estas magnífica aventura.
|Figura 12: Elena Merino, directora del podcast "El país de los horrores"
Pues eso, ya queda dicho. Va a salir esta semana "The Horror Country" y es un regalo maravilloso para ti y para cualquier amante del mundo del cómic. A por esta pedazo de Novela Gráfica.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario