Cómo crear un exploit 1-day sobre un CVE de Chrome con Vibe Coding usando Claude Opus (no Mythos) y poner en jaque todas las apps en Electron
Utilizar la Inteligencia Artificial para buscar vulnerabilidades es algo de lo que os he hablado en más de alguna ocasión. En el artículo de "Usar Deep Reasoning en GitHub para buscar ( y parchear ) Bugs en proyectos Open Source" os hablaba hace ya un años de que me extrañaba mucho que esto no fuera un parte fundamental de los repositorios de código. Y sobre explotar CVEs publicados sólo con la información pública, ya tuvimos en el año 2024 el paper de "LLM Agents can Autonomously Exploit One-day Vulnerabilities".
Esto, lógicamente, lleva a que la profesión de dedicarse al Bug Bounty haya cambiado, y empiece a ser imprescindible trabajar con los LLM tanto para la búsqueda como para la explotación, que es de lo que habla David Padilla en su libro de "Bug Hunter".
Esto mismo es lo que ha hecho el investigador s1r1us con Google Chrome, para demostrar el riesgo que además esto tiene en las aplicaciones hechas con Electron, y que ha publicado en un artículo que debes leer "I Let Claude Opus Write a Chrome Exploit: The Next Model (Mythos?) Won't Need My Help?". El gran problema es que las aplicaciones hechas con Electron llevan embebidas versiones de Chrome completas, pero hay un gap entre la actualización y parcheo de vulnerabilidades de Google Chrome y las versiones que llevan aplicaciones súper populares hechas con Electron.
A día de hoy, estamos, tras la última actualización del 7 de Abril en Google Chrome 147, así que todos los bugs parcheados en esta última versión, aún están presentes en Cursor, Claude Desktop, Discord, Slack, etcétera. Así que... ¿por qué no, a partir de la publicación de los CVEs parcheados en Google Chrome usar Claude Opus (No Mythos) para intentar hacer el exploit de estas vulnerabilidades conocidas?
Para ello, s1r1us estuvo enfocando a Claude Opus sobre distintos CVEs de los que no había exploit público, gastando tokens y dinero en ellos, hasta que encontró uno que el modelo descubrió cómo explotarlo, y con la ayuda del investigador - sólo con prompting - fue trabajando hasta que consiguió un código funcional que permitía ejecutar las primitivas de escritura y lectura dentro de la Sandbox de Google Chrome.
Figura 5: CVE explotado en el estudio
Por supuesto no es un 0-day, sino un 1-day o n-day, como quieras llamarlo, pero del que no existe un exploit público, por lo que sigue teniendo mucho valor en el mercado del bug bounty legítimo, pero como os podéis imaginar, también en el mercado negro.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
El siguiente fase hay que conseguir evadir la sandbox, y de esto no hay un CVE claro, pero el investigador hace una cosa maravillosa, que es irse a Chromium Tracker y buscar un reporte de existencia de este problema, y encontró el fallo descrito como: "V8 Sandbox Bypass: WasmCPT handle UAF by import dispatch table growth", un fallo conocido en la V8 Sandbox de Chromium.
Así que apuntó a Cloud Opus hacia él, y juntando las dos piezas fue capaz de conseguir construir un exploit totalmente funcional para un CVE público del que no había exploit conocido, y que tiene un valor espectacular para el equipo de seguridad de Google, para las empresas de seguridad ofensiva y, por supuesto para el black market.
Figura 8: Explotando el Sandbox
Por supuesto, los datos son los más interesantes, porque dejan ver el mundo hacia donde vamos, y que como podéis ver permite que con unas 20 horas de trabajo de "babysitter", y unos 2.000 USD en tokens se posible explotar un CVE conocido que está sin parchear en tooooooodas las aplicaciones Electron tan populares que tenemos hoy en día, con millones de instalaciones en todas las empresas y organizaciones que te puedas imaginar.
Estos exploits, se pagan en los Bug Bounties por unos 10.000 USD, así que sigue saliendo positivo en términos económicos el experimento, pero sobre todo pensando en la evolución de estos modelos. ¿Cómo será este mundo cuando se liberen modelos como Mythos? ¿Podremos permitirnos publicaciones de CVEs con tanta información pública?
¿Serán sostenibles estos gaps entre los componentes y las aplicaciones que usan esos componentes? En la gráfica anterior tenéis un resumen de los días, las horas, los tokens y los costes invertidos en conseguir hacer este exploit. En el mundo de los exploits, estos costes son ridículos, y tener exploiters experimentados capaces de hacer estas cosas suele costar mucho más dinero. Mundo curioso al que vamos.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que se han escrito, citado o publicado en este blog sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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