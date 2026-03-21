Mi primer Blog fue de cine: La Colección Pitufo.
Cuando era pequeño, mi conexión a Internet era el quiosco. Supongo que para muchos niños y niñas de mi generación. Yo salía por la puerta con ocho, nueve y diez años a jugar al portal, y justo en frente estaba el quiosco. No había teléfonos móviles, solo había dos canales en mi casa que las antenas parabólicas y la televisión por satélite eran solo para los ricos, y tampoco teníamos vídeo aún. Si a eso le sumas que en mi casa no se compraba más que algún periódico deportivo algún fin de semana, mi conexión con el mundo era el quiosco.
Allí había un montón de cosas nuevas. Estaban los cómics que no podía tener y que me hacían pensar eso de "cuando sea mayor y tenga dinero me los voy a comprar todos" que a la postre estoy cumpliendo, los diarios de noticias, que los fines de semana eran una fiesta, con revista, y con cómics, libretos de relatos, o incluso fascículos coleccionables. Pero también había libros que salían en colección, de ciencia ficción, de guerra, novelas del oeste, y revistas de humor, como El Jueves.
Luego había revistas de casi toda afición. El Muy Interesante, las revistas como Época, Interview - que estaba totalmente prohibida para nosotros a mi edad. También había de deportes, de coches, de ciclismo - tengo algunas joyas tremendas - y algunas que comenzaban a aparecer de electrónica y ordenadores....pero con aquellos ocho, nueve y diez años "Fotogramas" que era de cine, era muy especial para mí porque había mucho que leer y ver, con muchas fotos de posters de películas. Me flipaban. Hasta llegué a coleccionar postales de pósters de película.
Con esos años, aún ni sabía qué era un ordenador, ya que hasta los doce años no comenzaría a estudiar informática, algo que lo cambiaría todo en mi vida. Pero en aquellos años, especialmente con 11 años, ya tenía mucho interés en aprender, y el quiosco, las revistas, y los cómics que allí había eran una fuente de atracción brutal para mí, y todos los días miraba lo que había allí, y los sábados y domingos me miraba absolutamente todo lo que el quiosquero tenía expuesto por todas las paredes, colgado de las perchas laterales, o mostrado en los bancos frontales. Mínimo una hora revisando lo que había y leyendo las portadas de todo era lo que pasaba allí - qué paciencia tenía José con todos nosotros -.
Lo cierto es que esos precoces años fueron años de desarrollar curiosidad e interés por hacer cosas. Era cuando todos mis vecinos comenzaban a tener vídeo y eclosionaban los vídeo clubs, pero yo aún no disponía de vídeo. Todavía era un lujo que no había entrado en mi casa, así que tenía que disfrutar de ver películas en casas de los amigos que tenían vídeo, entre ellos mi vecino de planta Ángel Manuel que, como buen pionero se había comprado un Betamax. Así que, entre ver las películas en casa de mi vecino, o en casa de algún otro amigo - Jaime del segundo también tenía vídeo -, o del colegio, y lo poco que echaban en la televisión, iba viendo las películas que se iban estrenando en aquellos años 80. Ya os conté que alguno era parte de mi grupo de chat público de los años 80 en la zona sombría.
Superman II, Acorralado, Rambo, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, Viernes 13 4a parte, Cazafantasmas, Pesadilla en Elm Street, Delta Force - Love Chuck! - Superdetective en Hollywood, Indiana Jones y el Arca Perdida, E.T., Cobra, El Resplandor, Blade Runner, El corazón del ángel, Érase una vez América - me flipa esta -, El precio del poder (Scarface), Rocky, (y Yo Hice a Roque Tercero), James Bond, Woody Allen, Commando, Loca academia de Policía, Terminator, Karate Kid, y una larga, larga, larga, larga lista de películas que tengo en mi cabeza y podría llevarme dos páginas.
Los Mini-Libros de la Colección Pitufo
Me encantaban - y me encantan - las historias, así que cómics, libros o películas, en aquellos años era más tener la posibilidad de leer algo nuevo, o ver algo nuevo, que de tener tiempo para ello, algo que hoy en día con Internet, las plataformas de contenido bajo demanda, y los miles de canales de las televisiones es juntos lo contrario. Así que, mi objetivo era conseguir contenido que consumir. Y una vez consumido quería retenerlo, quería conservarlo conmigo para siempre. Quería que fuera parte de mí para siempre.
Así que, con esos añitos siendo un niño, una de las aficiones era hacer lo que hoy en día sería "Mi primer blog de cine", y que en aquel entonces era un folio partido a la mitad y doblado para tener un mini-librito de lo que yo llamé mi "Colección Pitufo", donde me dedicaba a escribir sobre las películas que veía. Y aún las conservo. No tengo todo, pero aúna tengo muchas de ellas.
Por supuesto, el celofán que utilizaba para pegar fotografías que sacaba de revistas, de panfletos de publicidad, o de donde pudiera pillarlas, ya se ha deteriorado y secado. Pero las grapas aún aguantan, y sobre todo las letras escritas por mí.
La letra nunca fue mi fuerte, que siempre me interesó más el contenido que el continente, pero os aseguro que además esta letra es fruto de ansiedad, de ganas de terminar ese nuevo librito y que formara parte de mi colección. Que fuera mío para siempre.
Tenerlos en mis manos me permite volver a conectar con aquel niño que fui. Con los sueños que tenía, con los que he cumplido, y con los que aún quiero perseguir como si persiguiera el caldero mágico al final del arcoíris, sabiendo que nunca voy a llegar. Esa sensación de irrealidad atemporal que me da tener esa máquina del tiempo que ha viajado 40 años para estar en mis manos cuando los abro y los leo, me hace sentir como que el círculo se cierra.
El tiempo se mueve y nos lleva, y el tener estas instantáneas temporales, estas cápsulas de mí conservadas en ámbar son un regalo que me hice hace cuarenta años a mí mismo. Son una brújula de mis emociones escondida en la funda de una cinta VHS vacía donde guardo mis mini-libros de la "Colección Pitufo" que escribí siendo un niño.
Pero además, eso no fue más que el principio, porque ¿sabéis qué? Antes de que llegarán los ordenadores a mi vida llegaron la máquina de escribir Olivetti y el reproductor - grabador de vídeo VHS, que ambos formaron parte de mi evolución, porque me traerían Superman III, Tron, Juegos de Guerra, Hackers.... pero eso os lo cuento ya en otro artículo. Quizá mañana, quién sabe.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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