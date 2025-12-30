La "shittización" en contra de hacer las cosas simples
Hace años, más de una docena, usaba a mis queridos héroes de "The Big Bang Theory" para explicar cómo de difícil lo habíamos hecho los que trabajamos en ciberseguridad para que las personas normales se pudieran conectar de forma segura a una red WiFi y a Internet. En el artículo de "Mea Culpa, Penny" explicaba todas las cosas que un usuario debía saber para configurar una VPN que se tunelizara a través de proxys, firewalls de redes,... ¿La quiere L2TP, SSTP o PPTP?
Si eso se lo tengo que decir a mi madre, mejor la tengo que decir que no se conecte. Pero esta complejidad constante de la tecnología se ha ido extendiendo a la guerra comercial por el usuario, lo que hace que cada vez el número de opciones, los diseños de los interfaces, y el salto conceptual intelectual que el diseñador de un UX espera de un usuario, es cada vez mayor.
En los foros tecnológicos se dice que un UX se ha "shitted" o "enmierdado" cuando la cantidad de opciones para el usuario, la anarquía de la distribución, la diversidad de los controles que debe tocar, y la cantidad de cosas que el usuario "debe suponer" para poder manejarlo, es enorme, y genera frustración en los usuarios. Esto, que parece evidente, es muy complicado de hacer. Hacer las cosas simples require de mucho trabajo, y para ello hay que primar al usuario o consumidor, por encima de las necesidades de negocio.
Cambiar de terminal iPhone
Os cuento esto por dos casos que he sufrido esta semana, que han sido bastante significativos. El primero de ellos con la migración de mi iPhone. Este es un proceso que he realizado ene veces ya, porque todos los años voy migrando mi iPhone. Esto implica migrar las apps, las fotos, los datos, etcétera... Todo esto bien, pero pero cuando llegamos a las partes de seguridad, la cosa se complica un poco. En mi caso, el iPhone era americano, además, como tengo en el mismo la conexión personal y la profesional, tenía una SIM y una eSIM, de dos países diferentes, además de que tenía que pasar de SIM a eSIM obligatoriamente.
El proceso, por supuesto, no funcionó correctamente, y acabé teniendo que ir a tienda, borrando las eSIM creadas virtualmente a partir de la SIM, y teniendo que comprar nuevas eSIM para el terminal americano. Eso hizo que perdiera los contactos de la SIM, y los contactos de la SIM perdidos generaron que se borraran también de la agenda, y por ende de WhatsApp y por ende usuarios dejaron de ver mi foto y me escribieron "¿Me has bloqueado?" No, estoy migrando un iPhone, no worries. Algunos se habrán enfadado y me habrán borrado a mí, así que me ha hecho perder amigos.
Como tengo Multi-SIM para dos países distintos, voy cambiando qué SIM activo o desactivo, pero claro, en la nueva versión de iPhone asocia a cada contacto una SIM por defecto, y cuando no está conectada esa SIM te sale una alerta que dice: "¿Quieres cambiar la asociación por defecto de la SIM a este contacto para poder llamar?" Y un sinfín de lindezas más, como por ejemplo que los contactos de iOS ahora tienen el botón de contactos, donde sale la lista y solo se puede hacer scroll y pulsar a la derecha en unas letras muy, muy, muy chiquititas... que no sé quién ha diseñado.
Figura 2: Esta me ha encantado. El número que el banco ha pasado a Apple es erróneo y después de llamar al Contact Center de ese número y esperar 20 minutos me dicen: "El número que te da iPhone no es de tu banco, somos otro banco". Genial.
Con la SIM ha sido una fiesta, pero luego hubo que migrar las Wallets, las apps bancarias, los 2FA, las autenticaciones de las herramientas de mensajería, etcétera, etcétera, y para cada una el proceso con la entidad es distinto. Instala app, inicia sesión con las credenciales, por el 2FA, te falta la passkey, recupera password, envía SMS, es de otro país y no llega, desactiva SIM, activa la otra, etcétera. Muy divertido y entretenida la gincana de migrar un terminal iPhone.
La autenticación doble con la identidad simple
La más divertida ha sido una app de un servicio - permitidme que no diga la empresa porque tengo amigos en ella y quiero arreglarlo antes -, donde al ir a hacer Login me ha dado la opción de usuario y contraseña, y en paralelo la opción de "Login con Google". Como no recordaba la contraseña - llevaba la app instalada mucho tiempo con autenticación automática con FaceID - le he dicho que autentique con Google. Y... surprise, me he encontrado con que usé la cuenta de Google sí, pero no con autenticación delegada, sino que lo hice con una contraseña, así que estamos en el caso de misma dirección de e-mail con doble autenticación, con usuario y contraseña o con IdP delegado usando OAuth.
Esto es un problema de arquitectura que los responsables de identidad y seguridad deben resolver, y si no lo hacen bien, genera escenarios de ataque como os comenté en el artículo del año 2022 : "Pre-Hijacked Accounts: o cómo robar una cuenta a un usuario antes de que se la cree". Dependiendo de cómo lo resuelvan, se pueden dar unos casos u otros. En mi caso, ha sido un DoS en toda regla que aún no he podido resolver y que voy a resolver llamando a mis colegas en esa empresa.
El proceso ha sido muy divertido. Me enfrento al login y doy a "Login with Google". Comienza el proceso de autenticación delegada, y el sistema descubre que mi cuenta ya está creada pero con autenticación con contraseña. Salta el sistema de protección y unión de los dos procesos de autenticación para la misma identidad y me pide la contraseña que tiene la cuenta. Correcto. No la recuerdo, así que voy al proceso de recuperación de contraseña. Me manda el enlace de recuperación al correo de la cuenta de Google. Ojo que me lo envía a la dirección de correo con la que acabo de hacer login con Google, luego... ¿para qué? Si acabo de hacer login con Google, tengo acceso al Gmail del login de la cuenta, así que es un paso innecesario que no añade ninguna seguridad, pero para el sistema serán dos procesos independientes, y es el usuario el que se tiene que adaptar a la arquitectura y no al revés.
Da igual, sonrío, hago clic para cambiar la contraseña de la cuenta, pongo una y me dice... "No se puede cambiar la contraseña a esta cuenta". ¿Por qué? Pues porque en vez de mantener los dos autenticadores - con Google y por Usuario/Password, ha fusionado a un sólo autenticador, pero hasta que no introduzca la contraseña anterior - que no me deja cambiar - no puedo iniciar sesión. Conclusión "Deadlock" de libro por un mal diseño de seguridad.
Después de dos días migrando cosas, aún me quedan un par de tarjetas bancarias que por motivos "corner case" aún no he conseguido migrar, y una cuenta de servicios de la empresa que por geo-location tampoco me permite procesar, pero más o menos lo tengo todo. Pero mientras pasaba por este proceso, me imaginaba a mi madre, y a muchas, muchas, muchas personas que tienen que pasar por aquí recordando que yo entiendo qué me están pidiendo, qué me está pasando, cuál es la situación en la que estoy en todo momento, pero que para ellas puede ser un dolor increíble.
La nueva "Simple" Televisión
Esta parte, que ha sido una de ellas, no ha sido la única experiencia que he tenido estas últimas 72 horas con esto, ya que además he querido cambiarle una televisión a mi madre para quitarle el descodificador y que solo tuviera un mando - de la SmartTV - y que no se confundiera. Al final, su problema consiste en que enciende la Televisión y el Descodificador y que si todo va bien, no hay problema, coge el mando del desco y cambia los canales y ve la tele - que es lo único que ella quiere -. Pero... si usa el mando de la SmartTV para subir o bajar canal, la SmartTV cambia el Source y se va a modo TV quitando el HDMI 1 de su fuente, y adios televisión. Y mi mamá, de 74 años, piensa que "ya se me ha ido la televisión".
Pues bien, le dije, ¨te voy a cambiar la televisión que está vieja, y te voy a poner la tele en una app y quitamos un mando del medio". Precioso decir, imposible para ella. Al final, encender la televisión y me pide una cuenta de la empresa de SmartTV que tengo que crear con un QRCode - imaginaos a una persona de 74 años ante eso -, después me pide que instale una app en el terminal, así que hay que usar las cuentas de Apple para ponerla en el iPhone, la instalas, te autenticas en la app con un correo y una password, te manda un SMS como 2FA, luego sigues un Wizzard de permisos para la app, y si quieres las noticias de la compañía de la televisión, las ofertas, los datos que le quieres dar de la app, y luego te pide el código que ves en la pantalla de la televisión de 14 dígitos, para darla de alta en tu app.
Y todo eso, en la primera pantalla de configuración de la SmartTV.
Después de más de 20 pasos y una hora de configuración, con las ofertas de Amazon Prime gratis un mes, la de Apple TV, de quitar las apps de SmartThings para IoT, las autenticaciones en las diferentes apps, el inferfaz usa controles de usuario de tabs arriba, con líneas de vídeos y apps en un scroll infinito para abajo, y paneles que se expanden en los laterales. Así que me pongo con mi madre a enseñarle, y después de decirle
"no, esa película no la puedes ver porque es de una promoción de un mes gratis de Apple TV y te lleva a esa app. Dale para atrás. Vaya, no sale. Pues dale al inicio. Ahora vete a la sección apps. Sí, tienes que bajar. Con las flechas. Ahora. Dale al ok. ¿El ok? Ah, espera, en este mando es distinto, el ok, es ese cuadrado con una flecha que sale de él. Sí, ahí. Ahora dale a la app. Sí, no te sale el canal que tenías antes, porque se personaliza con tus datos de navegación, así que hasta que no lo veas varias veces no te lo va a poner en su sitio, así que tienes que entrar en la guía. Es ese icono con unas rayas arriba a la izquierda. Sube con las flechas. Ahora entra, y sale la guía, ahora baja hasta que encuentres el canal. Sí, sigue bajando que hay cientos de canales. Ahora dale al ok. Sí esa es la ficha del canal. Dale al ok. No, que le has dado a la flecha y te has movido. Vuelve atrás. No, te has ido a la guía otra vez, era que movieras la flecha a la izquierda. No pasa nada vuelve a bajar. Sí, sé que son muchos... "
Pues bueno, le he quitado al nueva SmartTV, y le hemos puesto el sistema del desco (con una sola televisión) y al mando de la televisión anterior, para que no lo toque, Mi Survivor ha decidido ponerle celo a todos los botones menos al de encender y apagar, para que sepa que ese mando solo es para encender la televisión y nunca lo cambie de Source. Y no son pocos los que hacen eso.
Figura 3: Mandos "simples"
El MacBook Pro no arranca
Ya la última de las aventuras con la "shittización" de la tecnología, ha sido con mi MacBook Pro, que ha decidido no arrancar esta mañana - por eso estoy escribiendo el post tan tarde -. No tiene botón de hard-reset, la batería está cargando, pero no arranca. La última vez que me pasó eso, tuve que esperar dos días a que descargara toda la batería, y empezar de nuevo a cargarlo, y entonces funcionó, pero no tengo ni idea de qué le ha pasado. Tengo copia de seguridad de todo, así que no hay problema, pero tengo la seguridad de que si lo llevo a la tienda Apple me van a decir:
"Está roto, no se puede recuperar nada, compre otro".
En resumen, menos mal que estoy al día de la tecnología y entiendo cómo funciona, entiendo qué está mal hecho en los sistemas, y al menos sé qué debo hacer para avanzar desde una situación a otra para conseguir arreglar el segundo paso, pero hablando de esto hace unos meses con un viejo colega de armas, sentados cómodamente, enumerábamos la cantidad de productos que eran fáciles, guays, sencillos y que se han "Shitted".
Unos meses después, os estoy escribiendo este artículo, porque cada vez vamos más rápido sacando tecnología, cada vez tiene menos QA, cada vez los UX son más "shitted" por permisos, seguridad, necesidades de negocio, etc... y hacen que las funciones core (como en el ejemplo de "ver la tele") estén cada vez más lejos de los usuarios. Recordad que os conté el lío que tuve con el bug de UX en WhatsApp solo por el tamaño de letra...
¿Tienes alguna experiencia similar? Déjamela en comentarios que me encantará leerla...
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
