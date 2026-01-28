Apúntate al Cloudflare Immerse Madrid: 19 de Febrero de 2026
Queda menos de un mes para el Cloudflare Immerse Madrid 2026, que tendrá lugar en España, con una agenda de tecnología con grandes ponentes, con charlas que os harán sacar lo mejor de la plataforma mundial en el Edge que tiene Cloudflare, y donde yo estaré hablando de Inteligencia Artificial y las innovaciones para desplegar IA con seguridad en entornos empresariales. Y quedan muy pocos días, así que tienes que apuntarte ya o te quedas fuera.
Figura 1: Cloudflare Immerse Madrid 2026
El evento tendrá lugar el 19 de Febrero de 2026 en Madrid, en el Green Patio, y estaremos - además de algunos clientes invitados y nuestros partners - hablando de las novedades de Cloudflare en el área de SASE, App Performance, y del despliegue seguro de Agentic AI en la empresa para seguir la velocidad de evolución del mundo de la Inteligencia Artificial en los negocios.
En la jornada estarán mis compañeros Tony Van den Berge, VP Sales EMEA, Alexis de la Fuente, que es el responsable de ventas de Iberia, Wouter Vloeberghs, y un grupo de ingeniería espectacular con Alejandro Grabriel Krumkamp Duran, Alfonso Alves, Marcos Pryce-Jones y Sergio Maeso Jiménez, compartiendo el escenario conmigo, donde además tendremos al equipo técnico que tenemos en Iberia y en parte del sur de Europa para acompañarnos en ese día.
Pero también están mis compañeros y amigos Sergio Padilla, Chief Data Officer del Banco de España, Roberto Baratta CISO de Abanca y Presidente de ISMS Forum, Chema Rivera García, CISO de Iberia Cards, David López, responsable de plataforma global de pagos de Puig, y mi querido David Martín Lombas, de Telefónica.
Para participar hay que registrarse, y después de la convocatoria que se ha hecho por e-mail se ha llenado el evento, pero si quieres venir, regístrate, que haremos una gestión de la lista de espera con mimo y cuidado, para conseguir que el máximo posible de gente podáis asistir.
Además, os aseguro que no será la única actividad que haremos en España, que estamos preparando algo muy grande para más adelante, que ya sabéis que a mí me encanta tener un día grande al año, donde poder contaros todo lo nuevo que estemos haciendo, pero esta vez... tenéis que apuntaros cuanto antes.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso
