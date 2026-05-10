domingo, mayo 10, 2026

Mi Próxima Charla: A Coruña - Fundación Luckia - 14 de Mayo

Los domingos siempre son días para mí de preparar la semana que viene. Nunca me ha gustado ir a clase sin llevar hechos los deberes, así que todos los domingos reviso y planifico las tareas que tengo para la semana siguiente. En este caso me toca viajar otra vez, para ir a Galicia, ya que estaré en A Coruña el próximo día 14 de Mayo dando una conferencia titulada: "Hacking & Cybersecurity in the age of IA Revolution" en la Fundación Luckia.
La conferencia es abierta para todo el mundo, y en ella hablaré de los temas de los que suelo hablar últimamente, y de los que tanto nos están afectando hoy en día. Hacking y Ciberseguridad en la era de la Inteligencia Artificial, donde como os contaba ayer, la vida de los CISOs ha cambiado drásticamente.

De estos temas sabéis que hemos escrito un par de libros dedicados al "Hacking & Pentesting con IA" y del Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment" que, además, tendremos un poco antes del evento una pequeña firma de libros, así que si quieres comprarlos allí y que te los dedique, será posible.
Y eso es todo por hoy. Si vas a estar esta semana por Galicia, y te apetece venir a verme, ya sabes que puedes encontrarme en A Coruña haciendo lo que llevo haciendo más de 25 años, que es contar cosas de la tecnología. Nos vemos en la Fundación Luckia.

¡Saludos Malignos!

Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)  


Publicado por Chema Alonso a las 7:49 a. m.

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