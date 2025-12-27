TRON: Los cómics que se han publicado
Tenía que escribir este último artículo de TRON después de haberos publicado los artículo de "TRON: La historia a través de las películas, series, vídeo juegos y cómics", de "TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XX para que juegues online con las motos, los discos y los tanques. EOL." y de "TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XXI de aventuras gráficas y arcade. EOT", porque no hay muchos y me ha costado mucho localizarlos - aunque aún no me he podido comprar todas las ediciones.
Figura 1: TRON: Los cómics que se han publicado
Durante este año me he dado algún "capricho" comprándome "alguna cosilla" de TRON, como el libro para niños de "TRON: Into the light", el libro de "TRON: Legacy. Book of the film" del que sólo queda uno en Amazon - y si lo quieres más vale que lo pilles que cuesta sólo 6 € y la novela de "Tron: Legacy: It's Your Call: Initiate Sequence.
Figura 2: TRON: Legacy. Book of the film
(no es un cómic)
Sin embargo, lo que me he estado comprando han sido los cómics, aunque no todas las ediciones. No es que haya muchas ediciones, pero no están todas disponibles, y me he estado aprovisionando de otros objetos de colección. Pero aquí os dejo los cómics.
TRON: Adaptación al comic (2022)
Esta es la adaptación de la película original de TRON hecha en dos cómics de grapa, que son los que tienes en esta imagen siguiente. Son sólo dos números. El número 1 a la derecha, y el número 2 el de la izquierda.
Figura 3: TRON Orginal Movie #1 y #2
Sin embargo, del número 1 tienes dos portadas alternativas, que puedes encontrar en muchos sitios. Algo muy típico de la industria en los últimos años.
Figura 4: TRON Variant Covers. Izquierda 40 Aniversario en 2022.
De la adaptación al cómic de la película original tienes también un TPB (un recopilatorio con los dos números en pasta blanda) que utiliza la portada del #1 original, así que fíjate si compras el 1 de 2 o el TPB.
TRON: Ghost in the Machine (2006)
Continuación del juego TRON 2.0. En este caso en formato de miniserie de cómic en seis números hecha por la compañía Slave Labor Graphics. La historia se centra en Jet Bradley, hijo de Alan Bradley, el creador del programa TRON.
Figura 5: Compra TRON Ghost in the Machine en Ebay
En esta entrega, Jet no es un humano real sino una copia de seguridad digital del verdadero Jet Bradley que previamente había explorado el ciberespacio en TRON 2.0. Este programa desarrolla una crisis de identidad al creer que es un “Usuario” (ser humano), cuando en realidad sigue siendo una entidad digital.
Figura 6: TRON Ghost in the Machine TBP
(Contiene los 6 números de la serie en un retapado)
Jet entra en contacto con su Usuario original, quien le ofrece la posibilidad de salir del mundo digital y transferirse al mundo real gracias al código TRON Legacy integrado en su disco de identidad. Sin embargo, Jet decide renunciar a esa oportunidad, comprendiendo que su existencia mantiene estable el universo digital en el que vive. Si saliera, todo su mundo —y los programas que lo habitan— colapsaría. Me ha encantado comprármelo y leerlo.
TRON: Betrayal (2010)
La historia continua en TRON: Betrayal, que es la precuela de TRON Legacy, donde se cuenta la historia de la traición de CLU. En esta historia Kevin Flynn regresa a Grid, y allí crea a a CLU 2.0 para construir, junto a TRON el sistema perfecto para todos los programas.
Figura 7: TRON Betrayal están también dentro de TRON: Download
Por el camino, Kevin Flynn es padre en el mundo real, y en el GRID aparece una nueva generación de programas creados por el sistema de manera autónoma. Los ISOs (Algoritmos Isomórficos) que han sido creados de manera espontánea por la red, sin que los haya creado un programados. CLU se obsesiona con ellos, porque no entran dentro de su orden perfecto del sistema, y traiciona a Flynn que tiene que huir, y casi mata a TRON, que queda con muchas heridas y cicatrices en su código.
Figura 8: Tron Betrayal TPB
Tienes una versión recopilatoria de Tron Betrayal en un TPB que lleva los dos números. Además, como ya te he dicho, está también dentro de TRON: Download.
TRON Legacy en Manga (2010)
Este es un cómic muy raro, pero que me lo he comprado y mola mucho por lo bien dibujado que está. Es la adaptación al cómic de la película de TRON:Legacy en formato Manga, aunque sólo lo he encontrado en ITALIANO.
Figura 9: Tron Legacy en Manga
Está aún disponible en Amazon, y cuesta solo 8 €, así que no pude resistirme, me lo compré y lo disfruté. No se sigue nada mal en italiano, y las carreras de motos y escenas de acción en manga, molan todo.
TRON: Download (2025)
Es un recopilatorio que trae TRON: Adaptación al comic y la historia de TRON: Betrayal y por suerte lo puedes conseguir en Amazon que aún está disponible: TRON: Download.
Figura 10: TRON Betrayal viene en TRON Download
(Portadas de Salvador Larroca)
Como nota espectacular, las portadas de TRON: Betrayal que se usan en TRON: Download, son de nuestro genial y único Salvador Larroca, que ha dejado su huella no solo en Iron Man, Los Vengadores, Los X-Men, Star Wars o Aliens, sino también en TRON, y que ahora está lanzando The Horror Country.
Marvel TRON Variants
Al final, si echas bien las cuentas, son sólo 10 cómics de grapa más el tomo manga: 2 de la adaptación de la película original, 6 de TRON: Ghost in the System y 2 de TRON:Betrayal, más el cómic de manga, pero como "bonus track" os dejo esto, ya que Marvel dedicó las portadas de muchas de sus series principales a la estética TRON en un mes concreto. Mola.
Figura 11: Marvel Variant Covers TRON
Además, de estos cómics y libros, me he comprado el juego original de TRON 2.0, y la máquina de TRON hecha por TOMYTRONIC, y he jugado con mi LightCycles hecho con Vibe Coding, que ya sabéis que soy muy fan de la saga.
